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Квартиры в Стеншев, Польша

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9 объектов найдено
Квартира в Стеншев, Польша
Квартира
Стеншев, Польша
Площадь 11 240 м²
Конарзево инвестиционный участок под Познанью
€240,788
Квартира в Стеншев, Польша
Квартира
Стеншев, Польша
Площадь 2 900 м²
Мы рады представить вам привлекательный участок под застройку, расположенный в Конарзево (Do…
€109,449
Квартира в Стеншев, Польша
Квартира
Стеншев, Польша
Площадь 164 м²
Мы представляем вам на продажу красивый отдельно стоящий дом 2018 года с полезной площадью о…
€306,457
Квартира в Стеншев, Польша
Квартира
Стеншев, Польша
Площадь 143 м²
Если вы не собираетесь тратить время на поиск участка, строительство дома, тяжелый ремонт, э…
€148,632
Квартира в Стеншев, Польша
Квартира
Стеншев, Польша
Площадь 14 600 м²
Продается участок наполовину покрытый MPZP (MPZP) для продажи под AG, расположенный в Zamysł…
€479,386
Квартира в Стеншев, Польша
Квартира
Стеншев, Польша
Площадь 24 м²
Имею честь пригласить вас купить красивый участок возле озера
€65,450
Квартира в Стеншев, Польша
Квартира
Стеншев, Польша
Площадь 143 м²
Приглашаю Вас в Стеншев, в город, расположенный в Познанской агломерации, около 9 озёр у гра…
€146,443
Квартира в Стеншев, Польша
Квартира
Стеншев, Польша
Площадь 390 м²
Жилая недвижимость, расположенная в тихом и зеленом районе, в деревне Лисовки в муниципалите…
€766,142
Квартира в Стеншев, Польша
Квартира
Стеншев, Польша
Площадь 181 м²
Представляю вам уникальное предложение продать очаровательный, стильный дом, расположенный в…
€251,513
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