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Квартиры-студии в Лодзинское воеводство, Польша

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4 объекта найдено
Студия 1 спальня в Пабьянице, Польша
Студия 1 спальня
Пабьянице, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Квартира-студия на продажу в центре города Лодзь. Размер 28,17m2 Обращённый на Север Этаж: 1…
€65,450
Студия 1 спальня в Пабьянице, Польша
Студия 1 спальня
Пабьянице, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Квартира-студия на продажу в центре города Лодзь. Размер 31,29m2 Обращённый на Север Этаж: 1…
€70,047
Студия 1 спальня в Koluszki, Польша
Студия 1 спальня
Koluszki, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Продается квартира-студия, готовая к заселению, Инвестиции находятся в самом центре Лодзи. З…
€69,828
Студия 1 спальня в Злочев, Польша
Студия 1 спальня
Злочев, Польша
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Мы предлагаем квартиру на продажу в отреставрированном многоквартирном доме Рейнхольда Финст…
€80,992

Параметры недвижимости в Лодзинское воеводство, Польша

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