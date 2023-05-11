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Квартиры в gmina Steszew, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Strykowo, Польша
Квартира 3 спальни
Strykowo, Польша
Количество спален 3
Площадь 68 м²
€ 98,439
Квартира 3 спальни в Wronczyn, Польша
Квартира 3 спальни
Wronczyn, Польша
Количество спален 3
Площадь 88 м²
€ 54,591

Параметры недвижимости в gmina Steszew, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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