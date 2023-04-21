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Литва
Тельшяйский уезд
Жильё в Тельшяйский уезд, Литва
Мажейкяй
21
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47 объектов найдено
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Дом
Raciai, Литва
68 м²
Количество этажей 1
€ 47,000
Живой дом ГЛАВНАЯ Рати км. Рачи г. 8 Старый из Честена, Маленький район. С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ …
Дом
Rainiai, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 36,500
ПРОДАВАЯ ЧАСТЬ ЖИВОГО ДОМА В CELS - COTHER G. 7 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. Расположение…
Дом
Troskuciai, Литва
44 м²
Количество этажей 2
€ 25,000
Продается 9.13 а. садовый участок с домом, нуждается р. self., Trouser 14 г. 22 садовника в …
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м²
Количество этажей 1
€ 27,000
Живой дом в городе Стартиес-ЧЛЕН - SEDOS G. 2 С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. ( Возможн…
Дом
Векшняй, Литва
62 м²
Количество этажей 2
€ 23,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м²
Количество этажей 2
€ 109,950
Продается дом с 8,64 утра земли под усадьбой в старом городе Малый П.Матулио г.23. Дом 1 выс…
Дом
Troskuciai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 65,000
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
52 м²
3/5 Этаж
€ 21,000
2 комнаты продаются. GENERALBUTIS ТАБЛИЦЫ 3-го этажа G.16 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Ve…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 42,000
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ, ПРОДАЖА И МОЛОДЕЖЬ, ПАТОГУС ОБЪЯСНЕНИЕ 2 КОМНАТЫ. BUTAS. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИ…
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
1 Количество комнат
33 м²
5/5 Этаж
€ 20,000
1 комната продается. BUTAS 5 - AME HIGH ( не угловой ) ПРИМЕНЕНИЕ G.4 В МАЛЕНЬКИХ ОБЩАЯ ИНФ…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
44 м²
3/5 Этаж
€ 31,000
2 комнаты продаются. BUTAS 3 - AME ВЫСОКИЙ ИЛИ АРЕНДАЛЬНЫЙ СПОСОБ G.5 В МАЛЕНЬКОМ ОБЩАЯ ИНФ…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
38 м²
1/2 Этаж
€ 14,500
ПРОДАЖА 2 КОМНАТА. BUTAS 1 - AME HIGH ПОСМОТРЕТЬ G.12A МАЛЕНЬКИМ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположе…
Дом
Плунге, Литва
238 м²
Количество этажей 2
€ 149,000
_________________________ 2-х этажный дом площадью 237,75 кв.м. с большим погребом в Плунге …
Дом
Raciai, Литва
68 м²
Количество этажей 1
€ 47,000
Живой дом ГЛАВНАЯ Рати км. Рачи г. 8 Старый из Честена, Маленький район. С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ …
Дом
Rainiai, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 36,500
SELLING THE PART of the LIVING HOME IN THE CELS - COTHER G. 7 WITH AID BUILDINGS AND SPLIED.…
Дом
Troskuciai, Литва
44 м²
Количество этажей 2
€ 28,000
Продается 9.13 а. садовый участок с домом, нуждается р. self., Trouser 14 г. 22 садовника в …
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м²
Количество этажей 1
€ 27,000
Живой дом в городе Стартиес-ЧЛЕН - SEDOS G. 2 С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. ( Возможн…
Дом
Векшняй, Литва
62 м²
Количество этажей 2
€ 23,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м²
Количество этажей 2
€ 109,950
House for sale with 8.64 a.m. home estate land in the old town of Minor P.Matulionio g.23. H…
Дом
Troskuciai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 65,000
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
52 м²
3/5 Этаж
€ 21,000
2 ROOMS are SALE. GENERALBUTIS 3rd floor TABLES G.16 GENERAL INFORMATION Location: Ventos g…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 42,000
SELLING PROCEDURE, SILE AND YOUTH, PATOGUS EXPLANATION 2 ROOM. BUTAS. GENERAL INFORMATION. …
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
1 Количество комнат
33 м²
5/5 Этаж
€ 20,000
1 ROOM IS SELLED. BUTAS 5 - AME HIGH ( non- angular ) APPLICATION G.4 IN SMALLATIONS GENERA…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
44 м²
3/5 Этаж
€ 31,000
2 ROOMS are SALE. BUTAS 3 - AME HIGH OR RENTAL MODE G.5 IN SMALL GENERAL INFORMATION Locati…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
38 м²
1/2 Этаж
€ 14,500
Дом
Kurmaiciai, Литва
67 м²
Количество этажей 1
€ 54,000
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmaitos k., …
Дом
Kurmaiciai, Литва
73 м²
Количество этажей 2
€ 70,000
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmens k., Ži…
Дом
Ryskenai, Литва
137 м²
Количество этажей 1
€ 75,000
Первый этаж кирпичного дома на продажу с гаражом, фермерским зданием и 9-акровым участком. …
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
1 Количество комнат
34 м²
5/5 Этаж
€ 7,500
ПРОДАТЬ 33,72 КВ.М КУПИТЬ 5 ВЫСОКИХ. BUTO PLOT EPLICATION: КОРИДОРИУС- 4,56 КВ.М НОМЕРА -17…
Квартира 3 комнаты
Мажейкяй, Литва
3 Количество комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 65,500
ПОКАЗАТЬ НАСТОЯЩЕЕ, ПАТОГАУС ОБЪЯСНЕНИЕ 3 КОМНАТЫ. BUTAS. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Расположение: Д…
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Параметры недвижимости в Тельшяйский уезд, Литва
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