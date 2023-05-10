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Литва
Таурагский уезд
Таурагский район
Таураге
Жильё в Таураге, Литва
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14 объектов найдено
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Дом
Таураге, Литва
49 м²
1
€ 27,900
Дом
Таураге, Литва
49 м²
1
€ 27,900
Дом
Таураге, Литва
203 м²
1
€ 170,000
Квартира 2 комнаты
Таураге, Литва
2
51 м²
6/9
€ 46,000
Квартира 1 комната
Таураге, Литва
1
28 м²
9/9
€ 25,000
Дом
Таураге, Литва
85 м²
1
€ 119,500
Дом
Таураге, Литва
181 м²
2
€ 165,000
Дом
Таураге, Литва
190 м²
2
€ 210,000
Дом
Таураге, Литва
75 м²
2
€ 25,000
Дом
Таураге, Литва
136 м²
1
€ 90,000
Дом
Таураге, Литва
69 м²
1
€ 65,000
Квартира 3 комнаты
Таураге, Литва
3
65 м²
5/5
€ 55,900
Дом
Таураге, Литва
101 м²
1
€ 70,000
Дом
Таураге, Литва
50 м²
1
€ 26,000
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