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Литва
Шяуляйский уезд
Дома
Купить дом в Шяуляйский уезд, Литва
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Дом
Шяуляй, Литва
146 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
SELLING 145.53 KV.M. MEAFIN, HOUSE OF TWO HIGH WITH 6.13 ARS LAND SECTION IN WINDED G., PIC …
Дом
Jasiske, Литва
162 м²
Количество этажей 2
€ 125,000
Дом
Papile, Литва
178 м²
Количество этажей 1
€ 45,000
ИЗБРАННЫЙ МОННАМ С ГУАРЕЛИНОМ, ФИЛЛИОНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ, НЕЗАВИСИМОСТЬ G., В…
Дом
Bariunai, Литва
161 м²
Количество этажей 1
€ 119,900
ПРОДАНО ВКЛЮЧЕНО, ПРОЦЕДУРА ЖИВОТНОГО ДОМА В БАРГЕСТИГАЦИЯХ, ЖОНСКИЕ районы. ***************…
Дом
Куршенай, Литва
56 м²
Количество этажей 1
€ 45,000
ЖИВАЯ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В СУДЕ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО G. 39 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. Расположение…
Дом
Шяуляй, Литва
146 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Дом
Papile, Литва
178 м²
Количество этажей 1
€ 45,000
ИЗБРАННЫЙ МОННАМ С ГУАРЕЛИНОМ, ФИЛЛИОНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ, НЕЗАВИСИМОСТЬ G., В…
Дом
Medikoniai, Литва
97 м²
Количество этажей 1
€ 6,900
ПРОДАЖА 20 ARS С ЖИВОЙ ДОМОЙ МАТЕРИАЛ НЕКОТОРЫЙ, ROZALIMO SEN., ПАКЕТ РАЙОН. RAMI PLACE, ХОР…
Дом
Кайряй, Литва
107 м²
Количество этажей 3
€ 58,000
107 кВ ОТНОСИТСЯ К. М. Бутас в доме с 25,6 РАЗДЕЛОМ. ГЛАВНАЯ ОПИСАНИЕ: - Общая площадь – 10…
Дом
Jasiske, Литва
162 м²
Количество этажей 2
€ 125,000
В ПУТИ, ERDMS И МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВЫБРАНЫ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛЫ, ТВЕНКИНОВ. …
Дом
Йонишкис, Литва
133 м²
Количество этажей 2
€ 37,500
HOUSE FOR SALE WITH COMMERCIAL PATAL WE ARE THINKING CITY CENTRE ADDRESSU AGRICULTURE G., JO…
Дом
Шяуляй, Литва
150 м²
Количество этажей 1
€ 130,000
ДОМ ДЛЯ ЦЕНТРЕЛЯЦИИ СВЕТОВОГО ЦЕНТРА, П. Квирка г. - Дом с частичной отделкой, так что вы мо…
Дом
Йонишкис, Литва
70 м²
Количество этажей 1
€ 13,000
ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ МАРШРУТ В ДОМЕ, WILLING G. ДОМ В РАМИО МЕСТО, СКЛИП СТРАНА ТАМОЖЕННАЯ, СВЕТНА…
Дом
Толёчяй, Литва
130 м²
Количество этажей 1
€ 189,000
Вы будете первыми хозяевами! ВЫБРАННОЕ КАЧЕСТВО НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО С 8.…
Дом
Шяуляй, Литва
340 м²
Количество этажей 2
€ 167,000
Патог в жизни! ПРЕТЕНЗИЯ ГОРОДСКОГО ДОМА 339.80 КВ.М. ПОЛНОСТЬЮ ЖИТЬ ДВА СЕМЬИ! = = = = = =…
Дом
Rekyva, Литва
68 м²
Количество этажей 2
€ 37,500
ДОМ СОДО В ЗВУКЕ S / B В НАДЗОРЕ. С 12 ARS СПИСОК ЗЕМЛИ = = = = = = = = = <1> <1G&g…
Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
114 м²
Количество этажей 1
€ 145,000
2022 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + ДОМ КЛАССА. = = = = = = = = = = = = = = = =…
Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
114 м²
Количество этажей 1
€ 145,000
2022 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + ДОМ КЛАССА. = = = = = = = = = = = = = = = =…
Дом
Куршенай, Литва
198 м²
Количество этажей 2
€ 50,000
ДОМ СОДЕРЖАНИЕ ПЛЮС !!! ОЧЕНЬ ХОРОШО И РАМИО В МЕСТЕ, В ОБОРУДОВАНИИ ДОМ МЭС С ГОРОДСКИМИ СВ…
Дом
Silgaliskiai, Литва
395 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
Продается усадьба с 12 гектарами земли в Кельмё, Кузокай, недалеко от регионального парка Ти…
Дом
Титувенай, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 23,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ПУТИ, СТРАНИЦЫ ДОМА. DU РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ ВЫСОКОМ. ОЧ…
Дом
Jasiske, Литва
315 м²
Количество этажей 2
€ 84,000
В ПУТИ МЫ ПРОДАЕМ ЦЕНТР ГОРОДА И ДОМАШНЮ ЖИЗНЬ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛА. НОРС ДОМА …
Дом
Pakarciunai, Литва
373 м²
Количество этажей 2
€ 149,000
ERDVUS 372 KV.M ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЧАТЬ БИЗНЕС = = = = = = = = <1 <1&g…
Дом
Buciunai, Литва
59 м²
Количество этажей 1
€ 17,000
Живой дом - это дом для джонского рейха. BERTY KM. С 1,63 ГА ЗЕМЛЯ СКЛИПУ = = = = = = = = = …
Дом
Шяуляй, Литва
298 м²
Количество этажей 2
€ 420,000
ЖИЗНЕННЫЙ ДОМ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ – ВЛАЖНЫМ ИНТЕРЖЕРОМ И ЕГО ДЕТАЛЯМИ, ПАТУЗИРОВАННЫМ ОБЪЯСНЕНИЕМ…
Дом
Шяуляй, Литва
198 м²
Количество этажей 1
€ 75,000
Описание ДОМ ДОМА ДЛЯ СВЕТА РАДЖ. На рынке, образец G.. - Дом нуждается в ремонте; - Хороший…
Дом
Naisiai, Литва
71 м²
Количество этажей 1
€ 100,000
ДОМ ДОМА ДЛЯ СВЕТА РАДЖ. В ПРАВИЛАХ, БАГДОНГИРИ Г.. - Дом одноэтажный, полностью оборудованн…
Дом
Aleksandrija, Литва
76 м²
Количество этажей 1
€ 60,000
ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ДОМА ТЕКУЩЕГО М. ЦЕНТР ПРЕИМУЩЕСТВА -центр города; -кламп граничит с реко…
Дом
Шяуляй, Литва
35 м²
Количество этажей 2
€ 25,200
SB ,,, Дом Снов -35 кв.м - В середине есть печь - Самолет подключен к сайту - содержит воду,…
Дом
Куршенай, Литва
204 м²
Количество этажей 2
€ 139,000
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Параметры недвижимости в Шяуляйский уезд, Литва
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