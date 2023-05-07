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Жильё в Pasvalio miesto seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Maliupiai, Литва
Квартира 1 комната
Maliupiai, Литва
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/2
€ 37,900

Параметры недвижимости в Pasvalio miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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