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Купить квартиру в Паневежский уезд, Литва

Панявежис
19
Krekenava
1
Mieziskiai
1
Биржай
1
Панделис
1
Квартира В архив
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27 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат 125 м² 3/4 Этаж
€ 107,300
МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЦЕНТР ПАНЕВСКОГО ГОРОДА, РЕСПУБЛИКА G. 28, 2 ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ДВА И ПО…
Квартира 2 комнатыв Панделис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панделис, Литва
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 34,000
2 ROOMS BUYING APPLICATION G., IN THE ROOM! RENOVATED HOUSE, RELATED RENOVATION. STRATEGICAL…
Квартира 2 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат 52 м² 1/5 Этаж
€ 70,900
ПРОДАНО 2 НОМЕРА КУПИТЬ В ПЕРВОМ ДОМЕ ВЫСОКОЙ СТРАНЫ, РАМИГАЛ Г. 48, В КАНАВЗЕ. ПРОЦЕДУРА БУ…
Квартира 1 комнатав Панявежис, Литва
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат 38 м² 4/5 Этаж
€ 45,000
ВЫБРАН В ДОМЕ ПЛАНАЦИИ НЕСТАНДАРДА 1 КОМНАТА В КНИГЕ БРОНИРОВАНИЯ, Реновированный ДОМ СЕТВИР…
Квартира 2 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 25,000
2 ROOMS WERE WERE IN THE STANGEST, THE PANEVENTION, THE THIRD TYPE OF THE GENERAL TYPE, IN T…
Квартира 2 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат 47 м² 5/5 Этаж
€ 46,000
2 комнаты купить в пятом доме, Виллис Г., фонд. ПРОЦЕДУРА БУСТ, ВЫБРАННАЯ С БЕЛЫМ И БУИТИННЫ…
Квартира 1 комнатав Панявежис, Литва
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат 32 м² 1/5 Этаж
€ 34,500
ПРОДАНО В ОДНОЙ КОМНАТЕ, В ПЕРВОМ ДОМЕ ВЫСОКО, КНИГА Г., КАНЕВЗ. ЭТО МЕСЯЦ КАНАЛОВ, ЧТОБЫ ЛЮ…
Квартира 2 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат 51 м² 3/5 Этаж
€ 60,500
2 КОМНАТЫ КУПИТЬ 3-ЛЕТНЕЕ ВЫСОКОЕ, РЕНОВАЦИОННОЕ ИМЯ ( Реновация выглядит ), МЫ ДУМАЕМ ЦЕНТР…
Квартира 1 комнатав Панявежис, Литва
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат 36 м² 5/5 Этаж
€ 42,900
ПОДЕЛИТЬСЯ 1 КОМНАТАМИ, КОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ Г., В КАНАВЗЕ, МОДЕРНИЗОВАННОЕ ИМЯ. ПОРЯДОК …
Квартира 3 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 73,000
3 комнаты купить 4-х комнатный дом, молин Г., в расе. ЭТА ПАТОГ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ – СТРА…
Квартира 2 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат 52 м² 1/5 Этаж
€ 71,900
ПРОДАНО 2 НОМЕРА КУПИТЬ В ПЕРВОМ ДОМЕ ВЫСОКОЙ СТРАНЫ, РАМИГАЛ Г. 48, В КАНАВЗЕ. ПРОЦЕДУРА БУ…
Квартира 2 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат 41 м² 1/4 Этаж
€ 44,900
ПОКАЗАТЬ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ, ВОССТАНОВЛЕНЫ МЫ, ПЕРВЫЕ ВЫСОКИЕ! ГОРОДСКИЙ ЦЕНТР. НЕ ИМЕЙТЕ СТОИ…
Квартира 1 комнатав Панявежис, Литва
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат 60 м² 4/5 Этаж
€ 46,900
ПРОДАЖА ИНЕСТАНДАРД ПЛАНАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ В ЧЕРТЕЖУ БОЛЬШОЙ CVADRATURE 1 КОМНАТА . Дом наход…
Квартира 3 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат 65 м² 3/5 Этаж
€ 82,200
ERDVUS 3 ROOMS BUY !!! ----------------------------------- Conveniently located in the city …
Квартира 4 комнатыв Vidubale, Литва
Квартира 4 комнаты
Vidubale, Литва
4 Количество комнат 79 м² 1/2 Этаж
€ 38,900
4 КОМНАТЫ РАЗДЕЛЕНО КУПИТЬ В УГОЛОВНОМ G., PAPIVE, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, ДОМАШН…
Квартира 3 комнатыв Stetiskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Stetiskiai, Литва
3 Количество комнат 86 м² 2/3 Этаж
€ 119,000
В КАНАВЕРЕ, СТЕПИЧЕСКИЙ МИКРОРАЙОН, J. СПАСИБО Г. В Живом доме, окруженном бородой и разруше…
Квартира 2 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 59,500
2 комнаты купить стрелы и сердечную девчонку Г., в обзоре. BUTE PERFORMED REMON, ПОКУПКА В В…
Квартира 3 комнатыв Биржай, Литва
Квартира 3 комнаты
Биржай, Литва
3 Количество комнат 62 м² 1/6 Этаж
€ 41,000
ПРОДАНО В ПЕРВОМ - КОКОЛИНИНГ ВЫСОКИЙ В ОКНАХ, ДО ЦЕНТРА ПАТ-БЕРТВЫ, ЖИТЬ В МЕСТЕ В РАМИО. E…
Квартира 3 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат 59 м² 5/5 Этаж
€ 52,000
3 комнаты купить J.BASANAVIOUS G., CITY CENTER. ЭТО ПАТОГИ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ Ц…
Квартира 3 комнатыв Mieziskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Mieziskiai, Литва
3 Количество комнат 58 м² 2/2 Этаж
€ 39,900
Продается 3-комнатная квартира, В прекрасной, Ананасовой зоне, до Panecase 13 км. Для тех, к…
Квартира 2 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат 42 м² 2/2 Этаж
€ 33,900
ПРОДАНО В СОВЕТЕ 2 КОМНАТЫ В ПРАВДУРИИ G., ROWN MICRORAJONE, КАНАВИДЕНИЕ. ПРОЦЕДУРА БУСТ ( …
Квартира 3 комнатыв Pasvalio Vienkiemiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Pasvalio Vienkiemiai, Литва
3 Количество комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 25,000
3 комнаты, неправильно используемые в ИСПОЛЬЗОВАНИИ 35, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, Д…
Квартира 3 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 71,600
Квартира 3 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат 48 м² 5/5 Этаж
€ 42,500
Квартира 2 комнатыв Dembava, Литва
Квартира 2 комнаты
Dembava, Литва
2 Количество комнат 37 м² 1/4 Этаж
€ 28,500
Квартира 1 комнатав Krekenava, Литва
Квартира 1 комната
Krekenava, Литва
1 Количество комнат 34 м² 2/4 Этаж
€ 20,900
Квартира 2 комнатыв Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат 47 м² 1/2 Этаж
€ 35,000
КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ - ЧАСТЬ ДОМА ЖИЛЬЯ (ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ) В ЦЕНТРЕ ПОЖАРНОГО ЦЕНТРА НА АЛГИРДН…

Параметры недвижимости в Паневежский уезд, Литва

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