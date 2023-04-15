Стоит ли покупать недвижимость в Паланге
Паланга — небольшой уютный город в Литве, расположенный на берегу Балтийского моря. Здесь мягкий климат, красивые пейзажи, развитая инфраструктура. Недвижимость в Паланге — отличное капиталовложение, ведь цена на жилье в приморских населенных пунктах регулярно растет.
В каких районах Паланги лучше всего покупать недвижимость
Паланга — небольшое поселение, которое можно за короткое время пройти пешком. Расстояние от одного конца города до другого — примерно 3 км. Поэтому одинаково удобно купить жилье в Паланге как в центре, так и на побережье.
Сколько в среднем стоит недвижимость в Паланге
Средние цены на недвижимость в Паланге — 1100-1300 м2. В пределах 150-200 тыс. евро можно приобрести комфортабельную квартиру с несколькими спальнями и прекрасным видом на море.
Самое дешевое жилье в Паланге можно выбрать по цене порядка 50 тыс. евро. Это будет небольшая одно- или двухкомнатная квартира со скромным ремонтом на последнем или первом этаже.
Можно ли получить ВНЖ в Литве при покупке недвижимости
Собственная недвижимость в Паланге может ускорить процесс получения ВНЖ. Все лица, имеющие постоянную прописку на территории Литвы, имеют право оформить вид на жительство по упрощенной схеме.