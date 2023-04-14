Купить дом в Клайпедский уезд, Литва

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Литва
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128 объектов найдено
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Дом
Mazuriskiai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 157,000
В НАПИСИ ТРУДИЕТ ПРОДАЕТСЯ НОВЫМ В 2-HIR ВЫСОКОЙ СУБЛОКИРОВАННОЙ ЖИЗНИ 2-HIGH HIGH. Туннели…
Дом
Клайпеда, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
"«КАК В МОЛИТВЕ» рядом с Клайпедой САЛЛОУ оснащен КОТЕДЖ ! __________________________ Зелена…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 219,900
IN PALANG, IN THE HISTER OF THE WAY, STATOMS NEW HOME. THE COTED OF THIS YEAR, WHERE IS SUBL…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 225,900
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Дом
Паланга, Литва
40 м²
Количество этажей 2
€ 204,000
IN THE KUNIGIN, ALL GREETS FOR THE SIGNAL BUY. FULL EQUIPMENT, WITH ALL REQUIREMENTS WHITE,…
Дом
Rokai, Литва
100 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Дом
Клайпеда, Литва
140 м²
Количество этажей 2
€ 168,000
New Your home in Klaipeda's office - Climbing village! Just minutes before Klaipeda city cen…
Дом
Клайпеда, Литва
140 м²
Количество этажей 2
€ 168,000
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 189,900
В ПАЛАНГЕ, В ЕГО ПУТИ, СТАТОМЫ НОВЫЙ ДОМ. КОТ, КОТОРЫЙ ЭТОГО ГОДА, ГДЕ СУБЛОЦИРОВАНО АНАЛОГИ…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 169,900
In the cozy and small residential area “Green wave” a spacious cottage is sold. A reliable …
Дом
Паланга, Литва
135 м²
Количество этажей 2
€ 295,000
В Паланге на улице Остеа строятся два новых индивидуальных дома. 135 кв.м., 3 акра земли, 4…
Дом
Паланга, Литва
79 м²
Количество этажей 2
€ 139,900
В уютном и небольшом жилом районе “ Зеленая волна ” продается просторный коттедж. Надежный …
Дом
Гаргждай, Литва
205 м²
Количество этажей 2
€ 290,000
ПРОДАНО В ПОДПИСАННОМ И ЛЮБОВНОМ ДОМЕ В НОВОМ КАЛРАНТЕ Продается очень контролируемый, прос…
Дом
Kiauleikiai, Литва
61 м²
Количество этажей 2
€ 83,000
Бревенчатый дом на продажу Свинина к. в тихом районе. = = = = = = = = = = = <>> &l…
Дом
Паланга, Литва
81 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
ПРОДАЖА КАЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ЗНАК 81 КВ. М КОТЕДЖ В ПРАЗДНИКЕ ! ___…
Дом
Muize, Литва
136 м²
Количество этажей 1
€ 179,000
СОДИ С ГА ЗЕМЕЛЬНОЙ СИЛЛОЙ, WINTS SEN., РЫБАЛКА KINTS K. 1 Хотите оторваться от городской су…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 195,900
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Дом
Клайпеда, Литва
65 м²
Количество этажей 1
€ 119,800
"BALL WAY" продается с оборудованным домом площадью 65 кв.м с террасой, 119 800 евро _______…
Дом
Kalnuvenai, Литва
304 м²
Количество этажей 1
€ 270,000
ПРОДАЖА ДОМА В МЕСТЕ ПАТРАУКЦИИ ИТИНА, В ТУРАЛАУКЕ С 15 А. SKLYPU Дом на продажу, построенн…
Дом
Паланга, Литва
78 м²
Количество этажей 2
€ 408,000
В КУНИГИНЕ ВСЕ ЖЕЛТЫ ПРОДАЛИ ДОМ С ДВУМЯ БАУТАМИ. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, С ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ …
Дом
Клайпеда, Литва
83 м²
Количество этажей 2
€ 80,000
ДОМ ОЖЕРЕЛЬНЫЙ РАДЖОН 82,87 КВ.М. С 12 А. Я СЕНТЯБРЯ РЕЗЮМЕ! Продается дом с 12-акровым уча…
Дом
Ramuciai, Литва
146 м²
Количество этажей 1
€ 340,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 47.81 ARS В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ, СТРАНА RAMUGHTER TVEN Хотите отор…
Дом
Клайпеда, Литва
186 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
IN THE CLASS, THE OLD SENAMESTIGATION IS SELDED EXCLUSIVE DIZAINER EQUIPMENT 185.87 sq.m HOU…
Дом
Mazuriskiai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 157,000
В НАПИСИ ТРУДИЕТ ПРОДАЕТСЯ НОВЫМ В 2-HIR ВЫСОКОЙ СУБЛОКИРОВАННОЙ ЖИЗНИ 2-HIGH HIGH. Туннели…
Дом
Dercekliai, Литва
56 м²
Количество этажей 2
€ 77,000
В карчефидах, Клайпедах. 2-этажный дом СОДО со статином и 6 в. SKLYPU ______________________…
Дом
Jonusai, Литва
165 м²
Количество этажей 2
€ 275,000
Рядом с Клайпедой, в поселении Йонуш, ВЫБРАН ПУТИК ДОМ, 165,33 кв.м _______________________…
Дом
Клайпеда, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
"HOWS IN THE PRAYER" next to the Klaipeda SELLOW is equipped with COTEDG ! _________________…
Дом
Клайпеда, Литва
349 м²
Количество этажей 2
€ 419,000
ЭТИ ОШИБКИ МОГУТ БЫТЬ ВАШИМИ В КЛАССЕ КЛАССА! Дом идеально подходит для людей, которые хотя…
Дом
Sasaiciai, Литва
100 м²
Количество этажей 2
€ 69,000
У детей садовый дом продается в районе Клайпеды, который полностью приспособлен для постоянн…
Дом
Клайпеда, Литва
92 м²
Количество этажей 2
€ 159,000
В Калоте продается дом в пригороде Клайпеды. -----------------------------------------------…
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Параметры недвижимости в Клайпедский уезд, Литва
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