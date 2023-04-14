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Купить квартиру в Клайпедский уезд, Литва

Клайпеда
76
Паланга
44
Шилуте
12
Неринга
8
Гаргждай
1
Русне
1
Квартира В архив
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152 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 56 м² 3/3 Этаж
€ 170,000
В ТАМОЖЕННЫХ 2 НОМЕРАХ ВЫСОКАЯ ОБЛАСТЬ И ИЗОБРАЖЕНИЕ В СТАРОМ = = = = = = = = = = <1>…
Квартира 1 комнатав Гаргждай, Литва
Квартира 1 комната
Гаргждай, Литва
1 Количество комнат 32 м² 4/9 Этаж
€ 49,900
ПРОДАЖА 1 КОМНАТ ( 32,30 кв.м. ) BUTH IN WING G., В КЛАССЕ. = = = = = = = = = <1> <…
Квартира 1 комнатав Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат 21 м² 1/3 Этаж
€ 83,900
Лето прямо здесь, а у вас уже есть летний домик на берегу моря? Приходите и оставайтесь здес…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 4/4 Этаж
€ 48,500
ДОМ УЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН Удобный автомобильный к…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 3/4 Этаж
€ 49,000
ДОМ УЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН Удобный автомобильный к…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 49 м² 2/2 Этаж
€ 86,000
ПРОДАНО 2 - ИХ НОМЕРА НЕПРАВИЛЬНО С 3 А. РАЗДЕЛ КАРТЫ В тихом месте в северной части города…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 66,800
SELLED 2 K. BUTAS 45.32 sq.m WHITE PR. near the Baltic pr. ring ----------------------------…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 64 м² 8/20 Этаж
€ 148,000
ЦЕНТР КЛИЕНСА, ВСЕ СТАРЫЙ, НА ПИТАЛЬНОЙ КАЧЕСТВЕ ОК, ВЕРТИНГ МЫ ИМЕЕМ МИНИУМ Г. 11, 2-х ДОМ …
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 140,000
Продается в Gianti, в Паланге, просторная с автономным отоплением 2-комнатная квартира. Фоку…
Квартира 3 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 48 м² 1/2 Этаж
€ 152,900
ЦЕНТР ПАЛАНОСА ВЫБРАЕТСЯ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ТЕРАСА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. Квартира светлая, б…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 68 м² 9/22 Этаж
€ 130,000
ПРОДАЖА 2 - ИХ НОМЕРА ПОКУПАТЕЛИ, ЧТОБЫ БЫТЬ В ЗДАНИИ Продается функциональная двухкомнатна…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 49,900
ПРОДАНО 2 К. BUTAS 42.17 кв.м Миния г. возле реслинга --------------------------------------…
Квартира 3 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
3 Количество комнат 71 м² 4/9 Этаж
€ 82,800
ПРОДАНО 3 К. BUTAS 71 кв.м Mountainome g. возле реслинга -----------------------------------…
Квартира 4 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 4 комнаты
Шилуте, Литва
4 Количество комнат 80 м² 3/3 Этаж
€ 70,000
ЭКСКЛЮЗИВ 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ Просторная 4-комнатная квартира продается в центре города Шелк н…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 43 м² 1/5 Этаж
€ 82,900
Продается двухкомнатная квартира в Клайпеде, в районе отдыха на улице Миния. Светлая и прос…
Квартира 2 комнатыв Verdaine, Литва
Квартира 2 комнаты
Verdaine, Литва
2 Количество комнат 47 м² 1/2 Этаж
€ 55,000
IN THE FIRST HIGH, SURRANTED 2 ROOMS BUY IN THE FAMILY, THE USER OF THE MAPHERS, G. 2 47.15 …
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 64 м² 8/20 Этаж
€ 148,000
ЦЕНТР КЛИЕНСА, ВСЕ СТАРЫЙ, НА ПИТАЛЬНОЙ КАЧЕСТВЕ ОК, ВЕРТИНГ МЫ ИМЕЕМ МИНИУМ Г. 11, 2-х ДОМ …
Квартира 1 комнатав Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат 30 м² 3/4 Этаж
€ 82,499
Квартира 2 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат 65 м² 2/4 Этаж
€ 93,815
В МИРЕ НОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, НО КЛАССЫ + ПРОМЫШЛЕННЫ. Квартиры на продажу в новом строительном д…
Квартира 3 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 51 м² 1/3 Этаж
€ 270,000
В самом центре чердака, недалеко от центральной части города, мы предлагаем вам купить недав…
Квартира 3 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 79 м² 1/11 Этаж
€ 274,750
Редкая возможность! Просторный лофт в самом сердце Паланги! Даже 78кв.м. чердак на 2 этажа…
Квартира 5 комнатв Неринга, Литва
Квартира 5 комнат
Неринга, Литва
5 Количество комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 490,000
ПОКУПАТЕЛЬ ERDVUS НА ВЫСОКОМ С ТЕРАСА И В СОЗДАНИИ ВИДИНА ДЛЯ ЛЕСОВОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ. Квартира…
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 28 м² 2/2 Этаж
€ 130,000
Аренда квартиры бизнес на продажу в Паланге! Рядом с Палангой, Куниги, в уютном „ R Rainbow…
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 40 м² 1/2 Этаж
€ 204,000
В КУНИГИНЕ ВСЕ ГРЕЙТЫ ДЛЯ ПОКУПАНИЯ СИГНАЛА. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, С ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЛЫ…
Квартира 3 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 37 м² 2/2 Этаж
€ 139,000
Полностью оборудованные комфортабельные апартаменты в скандинавском стиле на продажу в Куниг…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 29 м² 1/3 Этаж
€ 119,500
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Квартира 3 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
3 Количество комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 215,800
In the land of water and wind, in Svencele, all free souls are waiting for a cozy and modern…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 29 м² 1/4 Этаж
€ 54,500
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ „ Паданжская долина “ - отличный выбор для первого жилья. Небольшие …
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 43 м² 1/4 Этаж
€ 78,000
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Па…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 26 м² 1/4 Этаж
€ 52,500
ВТОРОЙ ДОМ-АНТРАС ЭТАПАС Квартира с 20 кв.м. = = = = = = = = <1 <> G1> <>=…

Параметры недвижимости в Клайпедский уезд, Литва

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