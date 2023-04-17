Купить квартиру в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

Квартира 1 комната Казлу-Руда, Литва 1 Количество комнат 22 м² 1/1 Этаж

€ 35,000

ЧАСТЬ ДОМА С 2.7 в. Я ОТДЕЛЯЮ КИЕМУ, В РАМИОЕ. СДЕЛАНО КАПИТАЛ РЕМОН. ОТОПЛЕНИЕ И ТРЕТЬЕ, И…