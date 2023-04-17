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Купить квартиру в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

Казлу-Руда
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3 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат 22 м² 1/1 Этаж
€ 35,000
ЧАСТЬ ДОМА С 2.7 в. Я ОТДЕЛЯЮ КИЕМУ, В РАМИОЕ. СДЕЛАНО КАПИТАЛ РЕМОН. ОТОПЛЕНИЕ И ТРЕТЬЕ, И…
Квартира 3 комнатыв Jure, Литва
Квартира 3 комнаты
Jure, Литва
3 Количество комнат 89 м² 1/5 Этаж
€ 45,000
Гера ИНВЕСТИЦИЯ! МОЖЕТ БЫТЬ РАВНО DU BUTUS! Просторные и светлые комнаты на продажу, которые…
Квартира 1 комнатав Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 2/2 Этаж
€ 23,000
В ХОРОШЕМ И РАМИО МЕСТО, ОДНА КОМНАТА КУПИТЬ, 26,76 КВ. М., В СЛУЧАЕ РОДА, С. DAUKANTO G. Н…

Параметры недвижимости в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

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