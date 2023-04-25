Квартира 3 комнаты Каунас, Литва 3 Количество комнат 71 м² 2/3 Этаж

€ 126,000

УВЕРЕНЫ В КАЖДУЮ ЖИЗНЬ, ТАК ИНВЕСТИЦИИ ! Продается 3 к. квартира в Маскале, Лелион г. 1. / …