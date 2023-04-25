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Литва
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Каунасское городское самоуправление
Каунас
Жильё в Каунас, Литва
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249 объектов найдено
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Дом
Каунас, Литва
109 м²
Количество этажей 1
€ 150,000
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат
37 м²
5/5 Этаж
€ 66,900
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат
37 м²
5/5 Этаж
€ 66,900
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат
24 м²
1/8 Этаж
€ 39,000
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат
37 м²
5/5 Этаж
€ 59,000
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
45 м²
4/5 Этаж
€ 63,000
45 кв.м. на продажу 2 кмбр. квартира в Союзе а., Вильямполе, Каунас ОПИСАНИЕ БУТО: . …
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
52 м²
5/5 Этаж
€ 60,000
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
138 м²
16/16 Этаж
€ 567,704
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
86 м²
3/16 Этаж
€ 218,484
Символ технологий и качества NT - проект KAUNORAMA. Квартира в самом центре города на берегу…
Дом
Каунас, Литва
96 м²
Количество этажей 1
€ 169,999
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат
24 м²
1/8 Этаж
€ 39,000
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат
24 м²
1/8 Этаж
€ 37,000
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
42 м²
3/5 Этаж
€ 60,000
Дом
Каунас, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 105,000
Дом
Каунас, Литва
137 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат
17 м²
3/5 Этаж
€ 34,999
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
87 м²
2/3 Этаж
€ 299,000
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
82 м²
2/3 Этаж
€ 149,000
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
55 м²
14/16 Этаж
€ 72,900
2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ПЛЕКАВИК Г., В ЕСГУЛЕ! СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАТОГНОЕ СОЦИАЦИЯ, ПУТИЧНЫЙ РЕЛИЗ, ПЕ…
Дом
Каунас, Литва
70 м²
Количество этажей 2
€ 179,000
Дом
Каунас, Литва
220 м²
Количество этажей 2
€ 279,000
Дом
Каунас, Литва
140 м²
Количество этажей 1
€ 270,000
READ ONE HOUSE WITH THE WARROW IN THE REDUCTION! NO LAPPENING WE ARE - THIS IS A SAFE AND GE…
Дом
Каунас, Литва
184 м²
Количество этажей 2
€ 169,000
Дом на продажу J.Newal g. На вилле недалеко от центра города. ______________________________…
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
71 м²
2/3 Этаж
€ 126,000
УВЕРЕНЫ В КАЖДУЮ ЖИЗНЬ, ТАК ИНВЕСТИЦИИ ! Продается 3 к. квартира в Маскале, Лелион г. 1. / …
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
53 м²
1/2 Этаж
€ 49,999
BUTAS В БОЛЬШОМ С УБЫЧКОЙ ( IENPART ... СОЗДАНИЕ!!! ---------------------- Курган - это мест…
Дом
Каунас, Литва
96 м²
Количество этажей 1
€ 174,500
WE ARE IN THE HOT, YOU ARE CHANGED, FACY AND DISCOVER YOUR NEW HOME IN THE ROOM OF THE WORLD…
Дом
Каунас, Литва
97 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
2022 METHOD STATES FOR 2022, EXCLUSIVE DESIGN, A+ CLASS SUBLOCATED HOUSE IN THE INDICATORY! …
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
101 м²
1/3 Этаж
€ 180,000
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
55 м²
1/6 Этаж
€ 189,999
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПОДПИСАН В БОЛЬШОМ, УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ, РЫБАЛКЕ G., ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ! ITI…
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
76 м²
1/5 Этаж
€ 83,500
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Параметры недвижимости в Каунас, Литва
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