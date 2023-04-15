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Купить недвижимость в Электренское самоуправление, Литва

Semeliskes
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21 объект найдено
Домв Joteliunai, Литва
Дом
Joteliunai, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 24,900
ЧАСТЬ ПЕРЕГОВОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПЕРЕВОЗКИ ВОЕННОГО ДОМА С РЕЗЮМЕ ДОМА 22.57 ОВЕН В НЕК…
Домв Kakliniskes, Литва
Дом
Kakliniskes, Литва
127 м² Количество этажей 2
€ 139,000
ДОМ СОДО С ПУРТИМИ НЕ ИМЕЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗНАКОМ, ГЕЙБОНИС В geibonyse продается идеально вы…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
183 м² Количество этажей 2
€ 299,000
HOUSE BEFORE THE FOREST FOR ELECTRICITY! ...................................................…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
155 м² Количество этажей 2
€ 59,900
ЕБРР ПРОДИТ ДОМ В ЭЛЕКТРОПРИЛОЖЕНИЕ!. * КАЧЕСТВО ГЛАВНОЙ СТАТИБЫ; * ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕН…
Квартира 4 комнатыв Suoliai, Литва
Квартира 4 комнаты
Suoliai, Литва
4 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 115,000
2022 МЕТОДНЫЕ ГОСУДАРСТВА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + КЛАСС ДВА ДОМА ДИВУТИСА В ЭЛЕКТРИЧЕС…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
105 м² Количество этажей 1
€ 143,000
ВЫБРАН ДВИЖЕНИЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИ…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
105 м² Количество этажей 1
€ 143,000
SELECTED THE DVIATION OF ONE HIGH 2023 YEAR, EXCLUSIVE DESIGN, A++ CLASS HOUSE IN ELECTRICLE…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 115,000
ВЫБРАННЫЕ 2022 МЕТОДЫ СТАТЫ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИЦИПТОРАХ. = = …
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 115,000
ВЫБРАННЫЕ 2022 МЕТОДЫ СТАТЫ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИЦИПТОРАХ. = = …
Домв Kazokiskes, Литва
Дом
Kazokiskes, Литва
2 629 м² Количество этажей 3
€ 150,000
Коммерческое здание на продажу в Buivydish I k., Vilnius r. sav. Это отличный инвестиционны…
Квартира 2 комнатыв Vievininkai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vievininkai, Литва
2 Количество комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 56,000
ПРОДАЛ ВАС И СВЕТ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ НЕ В ДЕВУШКЕ ЗАКОНА ! PUTI инвестиции на постоянную жизн…
Домв Kakliniskes, Литва
Дом
Kakliniskes, Литва
303 м² Количество этажей 2
€ 315,000
303 кВ это ПРОДАЖА. М ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИВОТНЫЙ ДОМ С ИЗМЕНЕНИЕМ МАРКЕТИНГОВОГО МАРКЕТИНГА! __…
Домв Skirmantiskes, Литва
Дом
Skirmantiskes, Литва
99 м² Количество этажей 1
€ 73,000
КРАТКАЯ усадьба на продажу с сельскохозяйственным участком площадью 3,72 га в E-Ppresetian s…
Домв Joteliunai, Литва
Дом
Joteliunai, Литва
138 м² Количество этажей 2
€ 150,000
ПРОДАНО В ПОСЛЕДНЕМ ДОМЕ ТОЛЬКО 8 ДОМАШНЕЙ ЖИЗНИ! ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОМ В РАМИО …
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
310 м² Количество этажей 2
€ 139,000
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
155 м² Количество этажей 2
€ 79,900
Домв Sarkine, Литва
Дом
Sarkine, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 115,000
2022 МЕТОДНЫЕ ГОСУДАРСТВА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИЦИПТОРАХ. = = =…
Домв Dumblikas, Литва
Дом
Dumblikas, Литва
248 м² Количество этажей 2
€ 78,000
Квартира 3 комнатыв Kakliniskes, Литва
Квартира 3 комнаты
Kakliniskes, Литва
3 Количество комнат 103 м² 1/2 Этаж
€ 39,000
HISPING ЕСТЕСТВЕННЫЙ В АПСУПТИИ, 103,49 КВ.М. БУТАС ( NAMO PART ) С ТЕРАСА! ПРЕИМУЩЕСТВО: • …
Домв Geibonys, Литва
Дом
Geibonys, Литва
88 м² Количество этажей 1
€ 119,500
Дом для отпуска на 88 площадях с участком земли 8 акров продается в живописной и прекрасной …
Домв Semeliskes, Литва
Дом
Semeliskes, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 69,000
Продается дом площадью 83,77 кв. М с участком 8,26, Semelias, Stražos g. Кухня и гостиный уг…

Параметры недвижимости в Электренское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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