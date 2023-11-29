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Дома в Электренское самоуправление, Литва

18 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Matukiskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Matukiskes, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
ИСТОЧНИК БОГА ЭКЬЕРА, БОЖЬЕГО ЦЕНТРА, УПОМИНАЕТСЯ В РУНДАХ С ЭРДВИУ Отличный выбор для тех,…
€64,900
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Jagelonys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Jagelonys, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
€100,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением в Streipunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением
Streipunai, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
DASK DU ERDVES БУДЕТ ПОДЛОЖЕН В ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ! АЛИНКОС Г. 3 И АЛИНКОС Г. 5! * КАЧЕСТВО ДОМА…
€52,700
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Дом в Subartenai, Литва
Дом
Subartenai, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
€195,000
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Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Buzeliai, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Buzeliai, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
€60,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Matukiskes, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Matukiskes, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
€55,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Buzeliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Buzeliai, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
В БОГА, ДОМ ОДНОГО ВЫСОКОГО С 8,6 АРС ЗЕМЛИ. Здание удобно и в тихом месте в центре города,…
€48,999
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Capital
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Дом в Streipunai, Литва
Дом
Streipunai, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
€149,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением в Abromiskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением
Abromiskes, Литва
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
DASK DU ERDVES БУДЕТ ПОДЛОЖЕН В ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ! АЛИНКОС Г. 3 И АЛИНКОС Г. 5! * КАЧЕСТВО ДОМА…
€121,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением в Abromiskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением
Abromiskes, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
DASK DU ERDVES БУДЕТ ПОДЛОЖЕН В ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ! АЛИНКОС Г. 3 И АЛИНКОС Г. 5! * КАЧЕСТВО ДОМА…
€68,300
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Joteliunai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Joteliunai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€80,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Jagelonys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Jagelonys, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
€115,000
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 27 м²
Количество этажей 1
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ В КАМПЕЛЬСКОМ ТЕЛЕ! ethnohut.lt продается как бизнес, принося 18…
€119,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Buzeliai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Buzeliai, Литва
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР ЭРДВУС 264 КВ.М. ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ И В БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ 27 ЗОНЕЙ РАЗДЕЛ …
€150,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Puzinava, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Puzinava, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
SODY SODY ВЫЖИВАЕТСЯ В КОМНАТЕ ВОЗВРАТА ГРАТИК К., ТРАК Р. "«ПОЛНЫЙ» НАСЛАЖДАЙТЕСЬ И БРАТИЧЕ…
€79,000
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Дом с гаражом, с Local electricity в Пастревис, Литва
Дом с гаражом, с Local electricity
Пастревис, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
В ИЗОБРАЖЕНИИ И ЧЕМ-ТО КРОВИ КРАСОТЫ СОВРЕМЕННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДГОТОВЛЕЕТСЯ В ОДНОМ ВЫСОКО…
€199,500
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Дом в Kakliniskes, Литва
Дом
Kakliniskes, Литва
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
ДОМ СОДО С ПУРТИМИ НЕ ИМЕЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗНАКОМ, ГЕЙБОНИС В geibonyse продается идеально вы…
€139,000
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Дом с гаражом, с Local electricity в Пастревис, Литва
Дом с гаражом, с Local electricity
Пастревис, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
€199,500
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Параметры недвижимости в Электренское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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