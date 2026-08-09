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Жилье в Электренском самоуправлении, Литва

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Электренай
10
Вевис
3
21 объект найдено
Дом в Jagelonys, Литва
Дом
Jagelonys, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Мы можем предложить вам полностью и не устанавливать! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
$144,913
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продано Содо Хаусхолд в хороших новостях в мировом сообществе "Версаж"! СТРАНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ…
$47,095
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Дом в Pugainiai, Литва
Дом
Pugainiai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
В чудесном месте, недалеко от зрелого соснового леса и реки Нерис, продается каменный дом пл…
$149,395
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 4/4
Строим на карриаже электоральной мастерской - живём новыми жизнями! Колумны, стратегическое …
$104,617
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Дом в Aleksandrava, Литва
Дом
Aleksandrava, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Ваш дом отдыха на берегу озера, с закрытой частной территорией с огромными окнами, открывающ…
$108,975
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Паркидам 2. ЖИВОСТОЧНОЕ РЕЗИДЕНЦИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СЛЕДЕ 19 А. Принципы: Продается с мебель…
$253,686
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Дом в Jagelonys, Литва
Дом
Jagelonys, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Специальная цена за квартиру!!! Террасно-зимний сад не входит в общую площадь, которая соста…
$110,134
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Квартира 2 комнаты в Azuoline, Литва
Квартира 2 комнаты
Azuoline, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
ЖЕЛТО 2 КАМБАРЫ БЫЛИ ПРИРОДНЫМИ В ПОЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ - КАПАКИТЫ К., ЭЛ…
$69,497
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Дом в Вевис, Литва
Дом
Вевис, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продажа в дом во втором местном центре! ----------------------------------------------------…
$169,906
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Дом в Balceriskes, Литва
Дом
Balceriskes, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Ищете просторную усадьбу для жизни и / или развития бизнеса или экономики? У меня есть отлич…
$92,707
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Продайте желтый и светлый два золотых дома с жидкостью 1,6 А, и там, чтобы иметь волосы! - П…
$146,884
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Квартира 2 комнаты в Вевис, Литва
Квартира 2 комнаты
Вевис, Литва
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Продажа, но 2 К, низкая Легкая и уютная 2-комнатная квартира в Паланге – идеальный выбор дл…
$74,995
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Квартира 2 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
www.sarkiniai en Продажа новых зданий в электронном виде Новые квартиры для продажи в проек…
$115,351
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом на продажу в деревне Науясис Киетавишкес, Elektrėnų sav. Это отличный выбор …
$185,592
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Квартира 3 комнаты в Kareivonys, Литва
Квартира 3 комнаты
Kareivonys, Литва
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Сканирование пространства и PUKER DISTRIBUTION 3 КАБЛЯЕТСЯ С ТИПОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ САВОМ! Пр…
$69,558
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Продайте желтый и светлый два золотых дома с жидкостью 1,6 А, и там, чтобы иметь волосы! - С…
$151,048
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Дом в Paaliose, Литва
Дом
Paaliose, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продажа некоторых с 2,27 га. Нижний район Парк 39 КМ ВИЛЬНИУС! Усадьба уникальна из-за своег…
$82,742
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Квартира 3 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/9
В тихом и красивом месте на улице Дружбы 11, недавно обставленная трехкомнатная квартира про…
$163,730
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Квартира 3 комнаты в Вевис, Литва
Квартира 3 комнаты
Вевис, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Одну но, две тревоги и бомбардировку. ____________ Mokyklos g. 20: 124m; 71,75 кв. м. Стой!…
$119,408
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
Продажа помещения, финансировавшегося по принципу двух нервов! = = = = = = = = = = = = = = =…
$280,664
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Квартира 2 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
= = = = = = = = = = = = = = = = = Квартира имеет 61,90 кв/м ТЕРАСА на крыше, такого же разме…
$217,254
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