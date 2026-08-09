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Квартиры в Электренском самоуправлении, Литва

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Электренай
4
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 4/4
Строим на карриаже электоральной мастерской - живём новыми жизнями! Колумны, стратегическое …
$104,617
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Квартира 2 комнаты в Azuoline, Литва
Квартира 2 комнаты
Azuoline, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
ЖЕЛТО 2 КАМБАРЫ БЫЛИ ПРИРОДНЫМИ В ПОЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ - КАПАКИТЫ К., ЭЛ…
$69,497
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Квартира 2 комнаты в Вевис, Литва
Квартира 2 комнаты
Вевис, Литва
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Продажа, но 2 К, низкая Легкая и уютная 2-комнатная квартира в Паланге – идеальный выбор дл…
$74,995
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
www.sarkiniai en Продажа новых зданий в электронном виде Новые квартиры для продажи в проек…
$115,351
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Квартира 3 комнаты в Kareivonys, Литва
Квартира 3 комнаты
Kareivonys, Литва
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Сканирование пространства и PUKER DISTRIBUTION 3 КАБЛЯЕТСЯ С ТИПОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ САВОМ! Пр…
$69,558
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Квартира 3 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/9
В тихом и красивом месте на улице Дружбы 11, недавно обставленная трехкомнатная квартира про…
$163,730
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Квартира 3 комнаты в Вевис, Литва
Квартира 3 комнаты
Вевис, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Одну но, две тревоги и бомбардировку. ____________ Mokyklos g. 20: 124m; 71,75 кв. м. Стой!…
$119,408
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Квартира 2 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
= = = = = = = = = = = = = = = = = Квартира имеет 61,90 кв/м ТЕРАСА на крыше, такого же разме…
$217,254
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Параметры недвижимости в Электренском самоуправлении, Литва

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