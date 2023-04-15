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Купить недвижимость в Алитус, Литва

35 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат 52 м² 5/5 Этаж
€ 54,500
S аккуратная 2-комнатная квартира на продажу St. George's g. 20 алтус. = = = = = = = = <…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 160,000
Новый жилой квартал строится в Алитуе! www.ilovealt.lt Индивидуальный дом на продажу в ос…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
558 м² Количество этажей 2
€ 180,000
В ПУТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЛИЦА ГОРОДА ОТНОСИТСЯ ОТ ДОМА! Просторный кирпичный двухэтажный жилой дом…
Квартира 1 комнатав Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат 29 м² 5/5 Этаж
€ 44,000
ВОПРОС ФОНДА, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖДУ НОВЫХ СЕМЕЙ! Продается однокомнатная квартира в одн…
Квартира 2 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат 51 м² 3/5 Этаж
€ 50,000
BUY THE BOTH IN ONE GREAT AND GEARGEST LIGHT CITY LOCATION, COUNTRY CURORTS PARK! On factor…
Квартира 2 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 39,000
HIGHED YOU 2 ROOMS BUY IN THE OLD Two-room apartment for sale in the part of the densely po…
Квартира 1 комнатав Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат 44 м² 5/9 Этаж
€ 37,000
КЛАССЕННЫЙ ЭРДВУС, 1 КАМБАРИО 43,61 КВ.М, БУТАС ВИДЗГИРИО МИКРОРАЙОН, АЛИТУДЖЕ Vidzgiris – …
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
72 м² Количество этажей 1
€ 55,000
Это редкая возможность купить отличную недвижимость в самом сердце Алитауса. 5-акровый участ…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
148 м² Количество этажей 2
€ 145,000
Начните новый этап жизни с этого современного дома, построенного в 2019 году и разработанног…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
290 м² Количество этажей 1
€ 110,000
Продается жилой дом с коммерческими помещениями в центре Алитауса. Само здание находится в 1…
Квартира 1 комнатав Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 26,000
САМОЙ СВЕТ И МОЛОДЕЖЬ 1 КОМНАТА БЫЛИ В МИКРОРАЙОНЕ --- Путин – северо-западная часть города …
Квартира 2 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат 47 м² 2/5 Этаж
€ 45,000
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Квартира 3 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3 Количество комнат 72 м² 11/14 Этаж
€ 81,000
Эта квартира расположена на 11 этаже 14. Квартира 72 кв.м. Здание имеет прочную монолитную к…
Квартира 3 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3 Количество комнат 61 м² 2/5 Этаж
€ 57,000
Квартира 3 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 57,999
Эта 3-комнатная квартира в Алитаусе, в районе Видзгири, является идеальным местом для жизни …
Квартира 2 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат 52 м² 5/5 Этаж
€ 54,500
S neat 2-room apartment for sale St. George's g. 20 Altus. =========<1><1G> <…
Квартира 3 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 63,000
Продается просторная, удобная 3-комнатная квартира в путине ( 61,28 м2 ). В тихом месте, ряд…
Квартира 4 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 4 комнаты
Алитус, Литва
4 Количество комнат 78 м² 1/5 Этаж
€ 58,000
4 комнаты на продажу 78,08 м2 квартиры в VIDZFire. В тихом месте, рядом с детскими садами и …
Квартира 1 комнатав Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 32,500
Продается внутренняя, светлая и теплая однокомнатная квартира в аккуратном жилом доме New g.…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
181 м² Количество этажей 2
€ 147,000
ЖИВАЯ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В ПЕРВОМ АЛИТУ, А. JUOZAPAVIOUS В GATVER, НЕ ИМЕЙТЕ НЕМУНА --- ПРЕИМУЩЕСТ…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
134 м² Количество этажей 3
€ 143,000
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
451 м² Количество этажей 2
€ 164,900
Если вы мечтаете о просторном жилом доме с собственным участком земли в центре Алитауса, это…
Квартира 2 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 39,900
Продается внутренняя, непрерывная двухкомнатная квартира в аккуратном жилом доме MACE. Очень…
Квартира 1 комнатав Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат 36 м² 1/5 Этаж
€ 40,500
ПРОЦЕДУРА 1 КОМНАТА БЫЛА В МИКРОРАИОНЕ ВИДЗГИРА, СТАТИБИННЕТ --- ПРЕИМУЩЕСТВО: • 3 года наза…
Квартира 2 комнатыв Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат 52 м² 5/5 Этаж
€ 48,400
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
246 м² Количество этажей 2
€ 79,000
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 125,000
КЛАССИРОВАН В ЕБРР, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ В ГОРОДЕ ЛИЦА, В ГОРЯЧЕЙ ЗЕЙДЕ 2008 строительство на пр…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
135 м² Количество этажей 1
€ 95,000
РОЛЬ ДОМА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЦЕНТРА - УЛИЦА СЕМЕЙ Отличная инвестиция! Дом в центре город…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
314 м² Количество этажей 2
€ 95,000
Живой дом в одном из лучших мест в Алите В АЛИТУЕ ДОМ ВЫБРАН ЭРДВУС, ДОМ МОЖЕТ КУПИТЬ 2 ОТД…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
83 м² Количество этажей 1
€ 39,900
ПОДЕЛИТЬСЯ ЧАСТЬ ГЛАВНАЯ АЛИТУДЖЕ!!! Часть дома продается в старом городе Немуно, в стратеги…
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