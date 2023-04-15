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Купить квартиру в Больцано - Боцен, Италия

Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
45
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
44
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45 объектов найдено
Квартира 3 спальнив St Nikolaus - San Nicolo, Италия
Квартира 3 спальни
St Nikolaus - San Nicolo, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 505,000
Романтическая квартира с садом и открытым видом на Мендолу для продажи в Кальдаро на винной …
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Квартира расположена в самом центре Мадонны ди Кампильо, рядом с подъёмником. Площадь 120 кв…
Пентхаус 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Пентхаус 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
Цена по запросу
Шикарный пентхаус - дуплекс 130 кв.м в новостройке в Рива дель Гарда. Жилой комплекс располо…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
1 ванных комнат 80 м²
€ 285,000
Новая, полностью меблированная квартира 80 кв. м в курортном посёлке Серрада. Гостиная с кух…
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 ванных комнат 165 м²
€ 1,250,000
Новая шикарная полностью меблированная квартира в Мерано. Расположена в районе Майа Альта, о…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат 67 м²
€ 410,000
Квартира в недавно построенном доме, расположенном в престижном районе Мерано. Жилая площадь…
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 ванных комнат 160 м²
€ 248,000
Четырёхкомнатная квартира в Виллэ дель Монте. Квартира расположена на первом этаже четырёхэ…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат 100 м²
€ 392,000
Эксклюзивные квартиры в старинном здании, расположенном в историческом центре Торболе, в 10…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 13 ванных комнат 88 м²
€ 149,000
Квартира на первом этаже в новом жилом комплексе в Брентонико. Общая площадь 88,38 кв.м, Жил…
Квартира 1 спальняв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 139,000
Квартира на первом этаже в новом жилом комплексе в Брентонико. Общая площадь 69,22 кв.м, Жил…
Квартирав Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
111 м²
€ 258,000
Квартира дуплекс (первый и второй этаж) в новом жилом комплексе в Брентонико. Оригинальная п…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 175,000
Мансарда с панорамным видом в новом жилом комплексе в Брентонико. Жилая площадь 58 кв.м: го…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 170,000
Трёхкомнатная квартира в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь 58 кв.м:…
Квартира 1 спальняв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 820,000
Квартира на втором этаже, нового четырехэтажного здания на 21 квартиру в посёлке Сельва ди В…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 1,080,000
Квартира на втором этаже, нового четырехэтажного здания на 21 квартиру в посёлке Сельва ди В…
Квартира 1 спальняв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 590,000
Квартира на втором этаже, нового четырехэтажного здания на 21 квартиру в посёлке Сельва ди В…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 350,000
Трёхкомнатная квартира 105 кв.м, в доме на 10 квартир, расположенном в нескольких метрах от …
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 180,000
Квартира-дуплекс, в мансарде с отдельным входом. Расположена в трёхквартирном доме, в тихом…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 155,000
Квартира на первом этаже в новом трёхквартирном доме в Веццано (Долина Озер, Трентино - Vall…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 159,000
Трёхкомнатные меблированные квартира, 60 кв.м: гостиная с оборудованной электроприборами, ку…
Пентхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Пентхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м²
€ 560,000
Пентхаус в небольшом кондоминиуме в Рива дель Гарда. Тихое солнечное место с хорошей социаль…
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 840,000
Четырёхкомнатная квартира на втором этаже, в новом кондоминиуме в Рива дель Гарда. Площадь …
Пентхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Пентхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 495,000
Расположен на третьем, последнем, этаже, в новом строящемся комплексе в 300 м от озера. Жил…
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 612,000
Новые комфортабельные квартиры в реставрируемой старинной вилле. Здание, в стиле либерти, р…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 160,000
Трёхкомнатная квартира в уютном жилом комплексе построенном в тирольском стиле. Дом находитс…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 145,000
Трёхкомнатная квартира в новом доме в посёлке Вилле дель Монте на озере Тенно. Квартира 60 …
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 1,100,000
Шикарный пентхаус расположенный в престижном особняке на центральной набережной в городе Рив…
Пентхаусв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Пентхаус
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
550 м²
€ 870,000
Шикарный пентхаус в эксклюзивной резиденции в городе Арко (пров. Тренто). Расположен на пято…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 330,000
Трёхкомнатная квартира (вторичный рынок), в шести квартирном доме, в Виго-ди-Фасса. Жилая пл…
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 450,000
Новая четырёхкомнатная квартира с отдельным входом. Расположена на первом этаже двухквартирн…

Параметры недвижимости в Больцано - Боцен, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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