Купить недвижимость в Больцано - Боцен, Италия

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Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
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Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
63
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
62
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63 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
St Nikolaus - San Nicolo, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 505,000
Романтическая квартира с садом и открытым видом на Мендолу для продажи в Кальдаро на винной …
Замок 13 ванных
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
13 ванных комнат
2 500 м²
Цена по запросу
Замок XII в, расположенный в горах, недалеко от озера Гарды. Единственный замок в районе гар…
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Большой дом расположен прямо на берегу озера Тэнно с отдельным выходом на пляж, в настоящее …
Шале 5 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 ванных комнат
350 м²
Цена по запросу
Шикарное шале в центре Мадонна ди Кампильо. Расположено в элитной резиденции из четырёх неза…
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат
120 м²
Цена по запросу
Квартира расположена в самом центре Мадонны ди Кампильо, рядом с подъёмником. Площадь 120 кв…
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
400 м²
Цена по запросу
Продаётся усадьба в Наго: четырёхэтажный особняк, площадью ок. 350 кв.м с участком 20 соток …
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность - вилла на берегу прекрасного альпийского озера. Дом стоит на участке…
Вилла
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
570 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла с бассейном, расположена на холме в престижной панорамной зоне с чудесным ви…
Пентхаус 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
Цена по запросу
Шикарный пентхаус - дуплекс 130 кв.м в новостройке в Рива дель Гарда. Жилой комплекс располо…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
1 ванных комнат
80 м²
€ 285,000
Новая, полностью меблированная квартира 80 кв. м в курортном посёлке Серрада. Гостиная с кух…
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 ванных комнат
165 м²
€ 1,250,000
Новая шикарная полностью меблированная квартира в Мерано. Расположена в районе Майа Альта, о…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат
67 м²
€ 410,000
Квартира в недавно построенном доме, расположенном в престижном районе Мерано. Жилая площадь…
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 ванных комнат
160 м²
€ 248,000
Четырёхкомнатная квартира в Виллэ дель Монте. Квартира расположена на первом этаже четырёхэ…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат
100 м²
€ 392,000
Эксклюзивные квартиры в старинном здании, расположенном в историческом центре Торболе, в 10…
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 139,000
Квартира на первом этаже в новом жилом комплексе в Брентонико. Общая площадь 69,22 кв.м, Жил…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
13 ванных комнат
88 м²
€ 149,000
Квартира на первом этаже в новом жилом комплексе в Брентонико. Общая площадь 88,38 кв.м, Жил…
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 800,000
Таунхаус в строящемся комплексе в Роверето. Расположена в престижном жилом районе, с панор…
Таунхаус
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
160 м²
€ 415,000
Таунхаус в новом двухквартирном доме в Брентонико. Расположен в живописной жилой зоне с пано…
Квартира
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
111 м²
€ 258,000
Квартира дуплекс (первый и второй этаж) в новом жилом комплексе в Брентонико. Оригинальная п…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 175,000
Мансарда с панорамным видом в новом жилом комплексе в Брентонико. Жилая площадь 58 кв.м: го…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 170,000
Трёхкомнатная квартира в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь 58 кв.м:…
Дом 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 212,000
Трёхкомнатная мансарда в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь 72 кв.м:…
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 360,000
Таунхаус в двухквартирном доме в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь …
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 820,000
Квартира на втором этаже, нового четырехэтажного здания на 21 квартиру в посёлке Сельва ди В…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
€ 1,080,000
Квартира на втором этаже, нового четырехэтажного здания на 21 квартиру в посёлке Сельва ди В…
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 590,000
Квартира на втором этаже, нового четырехэтажного здания на 21 квартиру в посёлке Сельва ди В…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 350,000
Трёхкомнатная квартира 105 кв.м, в доме на 10 квартир, расположенном в нескольких метрах от …
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
300 м²
€ 500,000
Дом в Пелуго (Валь Рендена), Площадь около 300 кв. м. На первом этаже расположены гараж, п…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 180,000
Квартира-дуплекс, в мансарде с отдельным входом. Расположена в трёхквартирном доме, в тихом…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 155,000
Квартира на первом этаже в новом трёхквартирном доме в Веццано (Долина Озер, Трентино - Vall…
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Параметры недвижимости в Больцано - Боцен, Италия
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