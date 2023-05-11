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Квартиры в Сардиния, Италия

Arzachena
4
Ольбия
4
Квартира В архив
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16 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Cugnana Verde, Италия
Квартира 3 спальни
Cugnana Verde, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
€ 620,000
Пентхаус 4 спальни в Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни
Murta Maria, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5/5
€ 1,150,000
Квартира 2 спальни в Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни
Arzachena, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
€ 1,200,000
Квартира 2 спальни в Porto Cervo, Италия
Квартира 2 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
€ 890,000
Квартира 5 спален в Porto Cervo, Италия
Квартира 5 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
€ 2,500,000
Пентхаус 4 спальни в Baja Sardinia, Италия
Пентхаус 4 спальни
Baja Sardinia, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 175 м²
€ 1,850,000
Квартира 1 спальня в Baja Sardinia, Италия
Квартира 1 спальня
Baja Sardinia, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 790,000
Квартира в Cannigione, Италия
Квартира
Cannigione, Италия
Площадь 60 м²
€ 210,000
Квартира 2 спальни в Poltu Quatu, Италия
Квартира 2 спальни
Poltu Quatu, Италия
Комнаты 3
Площадь 111 м²
€ 650,000
Пентхаус 3 спальни в Baja Sardinia, Италия
Пентхаус 3 спальни
Baja Sardinia, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 1,400,000
Квартира 3 спальни в Baja Sardinia, Италия
Квартира 3 спальни
Baja Sardinia, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
€ 1,850,000
Квартира 3 спальни в Baja Sardinia, Италия
Квартира 3 спальни
Baja Sardinia, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 1,850,000
Пентхаус 4 спальни в Baja Sardinia, Италия
Пентхаус 4 спальни
Baja Sardinia, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
€ 2,850,000
Квартира 2 спальни в Austis, Италия
Квартира 2 спальни
Austis, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 685,000
Квартира в Ольбия, Италия
Квартира
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
€ 102,000
Квартира в Ольбия, Италия
Квартира
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
€ 71,600

Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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