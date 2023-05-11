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Квартиры в Сардиния, Италия
Arzachena
4
Ольбия
4
Квартира
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16 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Cugnana Verde, Италия
5
2
120 м²
1/2
€ 620,000
Пентхаус 4 спальни
Murta Maria, Италия
8
4
350 м²
5/5
€ 1,150,000
Квартира 2 спальни
Arzachena, Италия
6
4
150 м²
€ 1,200,000
Квартира 2 спальни
Porto Cervo, Италия
6
3
114 м²
€ 890,000
Квартира 5 спален
Porto Cervo, Италия
11
5
200 м²
€ 2,500,000
Пентхаус 4 спальни
Baja Sardinia, Италия
6
5
175 м²
€ 1,850,000
Квартира 1 спальня
Baja Sardinia, Италия
2
1
80 м²
€ 790,000
Квартира
Cannigione, Италия
60 м²
€ 210,000
Квартира 2 спальни
Poltu Quatu, Италия
3
111 м²
€ 650,000
Пентхаус 3 спальни
Baja Sardinia, Италия
4
2
110 м²
€ 1,400,000
Квартира 3 спальни
Baja Sardinia, Италия
4
4
150 м²
€ 1,850,000
Квартира 3 спальни
Baja Sardinia, Италия
5
3
150 м²
€ 1,850,000
Пентхаус 4 спальни
Baja Sardinia, Италия
6
5
224 м²
€ 2,850,000
Квартира 2 спальни
Austis, Италия
3
1
70 м²
€ 685,000
Квартира
Ольбия, Италия
1 м²
€ 102,000
Квартира
Ольбия, Италия
1 м²
€ 71,600
Параметры недвижимости в Сардиния, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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