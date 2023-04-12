Купить дуплекс в Италии

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Комо
2
Ломбардия
2
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
1
Трентино - Альто-Адидже
1
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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальнив Менаджо, Италия
Дуплекс 2 спальни
Менаджо, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 304,500
Трех Комнатная Новая квартира Дуплекс с бассейном на озере Комо в Менаджо Метраж: 10…
Дуплекс 2 спальнив Менаджо, Италия
Дуплекс 2 спальни
Менаджо, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 304,500
Трех Комнатная Новая квартира Дуплекс с бассейном на озере Комо в Менаджо Метраж: 10…
Дуплекс 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дуплекс 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 655,000
Новая квартира - дуплекс в шикарной резиденции в Рива дель Гарда. Дом построен согласно сам…

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