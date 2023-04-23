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Жильё в Тель-Авив, Израиль

39 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 467 м²
€ 15,656,992
Magnificent, luxury and full- sea-view penthouse for sale with 3 balconies and private rooft…
Квартира 2 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 63 м²
€ 947,343
Продается квартира в здании, которое подвергается городскому обновлению и реконструкции - бу…
Пентхаус 5 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 575 м²
€ 10,718,506
Собственный кусочек истории Тель-Авива. Ультра-роскошный бутик-проект на продажу в Тель-…
Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 48 м²
€ 767,717
НОВЫЙ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК – 2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СЕРДЦЕ TEL-AVIV …
Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 65 м²
€ 1,119,587
  Собственный кусочек истории Тель-Авива.  Ультра-роскошный бутик-проект на …
Пентхаус 5 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 310 м²
€ 7,874,018
Эксклюзивный новый листинг Великолепный, роскошный, совершенно новый пентхаус на продажу …
Пентхаус 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 269 м²
€ 7,874,018
Не упустите эту уникальную возможность приобрести один из самых редких пентхаусов Тель-Авива…
Квартира 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 272 м²
€ 7,185,041
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ НОВОЕ РОСКОШНОЕ БУТИКОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ В TEL-AVIV –  Роскошный …
Квартира 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 162 м²
€ 2,391,733
Прекрасная квартира для продажи в востребованных Голубых Башнях с видом на море и в нескольк…
Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 60 м²
€ 1,210,630
Новый, невероятный проект для продажи на знаменитой улице Монтефиоре, рядом с Алленби, котор…
Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 44 м²
€ 848,671
Прекрасные апартаменты на продажу в новом комплексе в самом сердце Флорентина недалеко от зн…
Вилла 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат 970 м²
€ 12,303,152
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…
Пентхаус 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 331 м²
Цена по запросу
Самый великолепный пентхаус на продажу на бульваре Ротшильдов в новом здании, возможно, само…
Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 28 м²
Цена по запросу
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Квартира 2 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 114 м²
Цена по запросу
Продается пентхаус на популярном севере Тель-Авива, расположенный на тихой, востребованной и…
Вилла 5 спален в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 270 м²
Цена по запросу
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 269 м²
Цена по запросу
Пентхаус на продажу в самом сердце Тель-Авива, прямо возле театра Бима, в новом проекте, кот…
Пентхаус 5 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 196 м²
Цена по запросу
В престижном здании, расположенном на холме в самом сердце района Герцлия Б, продается редка…
Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 78 м²
Цена по запросу
Совершенно новый ультра-роскошный проект в Норд-Тель-Авиве - этот уровень роскоши никогда не…
Вилла 5 спален в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Маленький Париж, коктейль искусства, культуры и кулинарного искусства, Черри Тель-Авива –, е…
Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 500 м²
Цена по запросу
Продается великолепная квартира в саду с невероятным видом на море, расположенная прямо на н…
Пентхаус 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 271 м²
Цена по запросу
Идет роскошный бутик-проект - 2 здания с совместным лобби и лучшими отделками, которые плани…
Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 221 м²
Цена по запросу
Идет роскошный бутик-проект - 2 здания с совместным лобби и лучшими отделками, которые плани…
Квартира 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Разнообразные потрясающие апартаменты на продажу в роскошном здании + в Яффо от известного а…
Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 269 м²
Цена по запросу
Не упустите эту уникальную возможность приобрести один из самых редких пентхаусов Тель-Авива…
Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 197 м²
Цена по запросу
В строительстве на море строится красивая 24-этажная башня с потрясающим видом на море и удо…
Квартира 2 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 74 м²
Цена по запросу
Рядом с пасторальным районом Неве Цедек и в нескольких минутах ходьбы от пляжа Тель-Авива бы…
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат 497 м²
Цена по запросу
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …
Пентхаус 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 197 м²
Цена по запросу
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат 1 360 м²
Цена по запросу
Новый пентхаус в новой ультра-роскошной башне прямо у моря с 180 видами на море и видом на г…

Параметры недвижимости в Тель-Авив, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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