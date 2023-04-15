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Купить квартиру в Тель-Авивский округ, Израиль

Тель-Авив
37
Рамат-ха-Шарон
2
Герцлия
1
Холон
1
Квартира В архив
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41 объект найдено
Квартира 2 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 63 м²
€ 944,377
Продается квартира в здании, которое подвергается городскому обновлению и реконструкции - бу…
Пентхаус 5 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 575 м²
€ 10,684,954
Собственный кусочек истории Тель-Авива. Ультра-роскошный бутик-проект на продажу в Тель-…
Квартира 1 спальняв Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 48 м²
€ 765,313
НОВЫЙ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК – 2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СЕРДЦЕ TEL-AVIV …
Квартира 1 спальняв Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 65 м²
€ 1,116,082
  Собственный кусочек истории Тель-Авива.  Ультра-роскошный бутик-проект на …
Квартира 2 спальнив Рамат-ха-Шарон, Израиль
Квартира 2 спальни
Рамат-ха-Шарон, Израиль
1 ванных комнат 74 м²
€ 1,263,258
3-комнатная квартира доступна в великолепном, новом роскошном проекте на продажу в Неве Цеде…
Квартира 2 спальнив Рамат-ха-Шарон, Израиль
Квартира 2 спальни
Рамат-ха-Шарон, Израиль
2 ванных комнат 164 м²
€ 2,109,518
2 различных дуплексных садовых апартамента, доступных в великолепном, новом роскошном проект…
Пентхаус 5 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 310 м²
€ 7,849,369
Эксклюзивный новый листинг Великолепный, роскошный, совершенно новый пентхаус на продажу …
Пентхаус 4 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 269 м²
€ 7,849,369
Не упустите эту уникальную возможность приобрести один из самых редких пентхаусов Тель-Авива…
Квартира 4 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 272 м²
€ 7,162,549
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ НОВОЕ РОСКОШНОЕ БУТИКОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ В TEL-AVIV –  Роскошный …
Квартира 4 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 162 м²
€ 2,384,246
Прекрасная квартира для продажи в востребованных Голубых Башнях с видом на море и в нескольк…
Квартира 1 спальняв Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня
Герцлия, Израиль
2 ванных комнат 97 м²
€ 1,643,462
Идеальная инвестиция для наслаждения и аренды - великолепная квартира для продажи в Herzliya…
Квартира 1 спальняв Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 60 м²
€ 1,206,841
Новый, невероятный проект для продажи на знаменитой улице Монтефиоре, рядом с Алленби, котор…
Квартира 1 спальняв Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 44 м²
€ 846,015
Прекрасные апартаменты на продажу в новом комплексе в самом сердце Флорентина недалеко от зн…
Квартира 5 спаленв Холон, Израиль
Квартира 5 спален
Холон, Израиль
4 ванных комнат 149 м²
€ 2,698,221
Apartment for sale in the Havat Gordon Tower in the Cochav-ha-tzafon neighborhood of north T…
Квартира 4 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 121 м²
€ 1,349,110
Lovely, new 4-room apartment for sale in the prestigious BSR-Sarona towers. Apartment is aro…
Пентхаус 4 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 331 м²
Цена по запросу
Самый великолепный пентхаус на продажу на бульваре Ротшильдов в новом здании, возможно, само…
Квартира 1 спальняв Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат 28 м²
Цена по запросу
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Квартира 2 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 114 м²
Цена по запросу
Продается пентхаус на популярном севере Тель-Авива, расположенный на тихой, востребованной и…
Пентхаус 6 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 269 м²
Цена по запросу
Пентхаус на продажу в самом сердце Тель-Авива, прямо возле театра Бима, в новом проекте, кот…
Пентхаус 5 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 196 м²
Цена по запросу
В престижном здании, расположенном на холме в самом сердце района Герцлия Б, продается редка…
Квартира 3 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 78 м²
Цена по запросу
Совершенно новый ультра-роскошный проект в Норд-Тель-Авиве - этот уровень роскоши никогда не…
Квартира 3 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 500 м²
Цена по запросу
Продается великолепная квартира в саду с невероятным видом на море, расположенная прямо на н…
Пентхаус 3 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 271 м²
Цена по запросу
Идет роскошный бутик-проект - 2 здания с совместным лобби и лучшими отделками, которые плани…
Квартира 3 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 221 м²
Цена по запросу
Идет роскошный бутик-проект - 2 здания с совместным лобби и лучшими отделками, которые плани…
Квартира 4 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Разнообразные потрясающие апартаменты на продажу в роскошном здании + в Яффо от известного а…
Квартира 3 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
Продается или сдается в аренду в Яффо в красивом здании в османском стиле на знаменитом блош…
Квартира 3 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 269 м²
Цена по запросу
Не упустите эту уникальную возможность приобрести один из самых редких пентхаусов Тель-Авива…
Квартира 3 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 197 м²
Цена по запросу
В строительстве на море строится красивая 24-этажная башня с потрясающим видом на море и удо…
Квартира 2 спальнив Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 74 м²
Цена по запросу
Рядом с пасторальным районом Неве Цедек и в нескольких минутах ходьбы от пляжа Тель-Авива бы…
Пентхаус 6 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат 497 м²
Цена по запросу
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …

Параметры недвижимости в Тель-Авивский округ, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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