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Жильё с видом на море в Герцлия, Израиль

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня
Герцлия, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€ 1,667,089
Идеальная инвестиция для наслаждения и аренды - великолепная квартира для продажи в Herzliya…
Вилла 6 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 806 м²
€ 4,478,748
Эксклюзивный новый список – участок земли для продажи в наиболее востребованном районе краси…
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