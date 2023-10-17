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Венгрия
медье Пешт
Коттеджи
Коттеджи в медье Пешт, Венгрия
Goedoello Regional Unit
3
Коттедж
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19 объектов найдено
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Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Вишеград, Венгрия
500 м²
2
В Вишеграде, рядом с дорогой 11, красивый парк когда-то был поместьем Гунделя. В огромном па…
€812,788
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ньяршапат, Венгрия
1
71 239 м²
2
Продажа на шампуре, рядом с асфальтированной дорогой, легкодоступная ферма, ТАНЯ! Собственн…
€90,568
Рекомендовать
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будакеси, Венгрия
2
206 м²
2
ИСТИННОЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ! В 20 минутах от Будапешта, на участке, граничащем с лесом, ПРОДАЕТСЯ…
€1,18 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кока, Венгрия
4
400 м²
1
The Budapest on county Kóka salesman it in 1909, count Pálffy by way of Pál from a convent w…
€210,128
Рекомендовать
Коттедж 4 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Тиннье, Венгрия
4
400 м²
3
Продавец роскошного владения, с бассейном, теннисным кортом, на краю леса, в красивой нетрон…
€776,661
Рекомендовать
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Чемё, Венгрия
2
300 м²
1
На внешней территории Csemü с асфальтированной дороги ферма вывезена из большего количества …
€83,335
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Асод, Венгрия
1
430 м²
3
Особняк будет обновлен из Будапешта до 30 минут! Погреб здания (199 639 M2) Подманицкий зас…
€155,502
Рекомендовать
Коттедж с парковкой, с балконом, с Excelent brightness
Вашад, Венгрия
5 100 м²
2
МОНОР МЕЛЛЕТЫ Предлагаем на продажу более 12 ГЕКТОВ СОБСТВЕННОГО ПРАВА ТАНЬИ, даже с полным …
€332,536
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szada, Венгрия
1
127 м²
1
На Szada продается рабочая ферма!
€473,684
Рекомендовать
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будьи, Венгрия
2
130 м²
1
Любопытство, чтобы поселиться в трудовой, Будапештской агломерации, желая, чтобы мы предложи…
€251,196
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Mogyorod, Венгрия
1
169 м²
2
22.000 нм другие здания, вывезенные на продажу на ваш орех и двор, и недвижимость со всеми к…
€263,158
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунаваршань, Венгрия
1
130 м²
2
Будет ли Аздáлкодни любить? Из Будапешта 26 км-ре двухэтажная ферма возобновила в целом п…
€753,588
Рекомендовать
Коттедж 6 ванных с балконом, с transformable rooms, с Very good brightness
Гёдёллё, Венгрия
6
579 м²
2
С 8 ÉVES MEGTÉRÜLÉS! МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВАС! В ц…
€325,359
Рекомендовать
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кишкунлацхаза, Венгрия
2
291 м²
2
В полдень продавец церковных озер он 290 нм обновил особняки, с 13 гектар леса, пастбища, ко…
€238,995
Рекомендовать
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, с Very good brightness
Пилишчаба, Венгрия
2
340 м²
2
Из Будапешта 15 км, на Pilisvörsvár, в живописной обстановке предлагают на покупку он 20 000…
€717,703
Рекомендовать
Коттедж 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Цеглед, Венгрия
5
1 100 м²
2
Природа нравится, предприниматели, с туризмом занимаются с вниманием! Из-за бани Ceglédberce…
€308,612
Рекомендовать
Коттедж 10 ванных с парковкой, с балконом, новое здание
Эрд, Венгрия
10
552 м²
3
На ÚJÉPÍTÉSŰ MUNKÁSSZÁLLÓ ELADÓ ÉRD - прекрасной возможности - какой 69 помещения, согласно …
€369,378
Рекомендовать
Коттедж 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szigetbecse, Венгрия
5
410 м²
2
Мы предлагаем на продажу современную ферму на Szigetbecse. Недвижимость 3000nm-es лежит на у…
€358,851
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Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Delegyhaza, Венгрия
2
170 м²
Продавец его Délegyház 170 нм семьи размещения его спокойная обстановка. В его распоряжении …
€155,502
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Параметры недвижимости в медье Пешт, Венгрия
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