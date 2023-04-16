Купить недвижимость в Kozarmisleny, Венгрия

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медье Баранья
Pecsi jaras
Kozarmisleny
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36 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 58,048
Квартира 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 119,011
Квартира 4 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 194,094
Квартира 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 127,096
Квартира 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 155,059
Дом 2 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 79,253
Дом 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 262,408
Дом 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
€ 278,047
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 105,758
Дом 1 комната
Kozarmisleny, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 58,048
Дом 4 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 92,506
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 140,481
Дом 1 комната
Kozarmisleny, Венгрия
1 Количество комнат
30 м²
€ 42,940
Дом 1 комната
Kozarmisleny, Венгрия
1 Количество комнат
650 м²
€ 333,974
Квартира 2 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 105,758
Квартира 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
133 м²
€ 209,396
Квартира 2 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 97,807
Дом 7 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
230 м²
€ 264,794
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат
125 м²
Количество этажей 2
€ 77,260
Исключительное, уникальное предложение! От Печ 10 км, на границе Лотарда ( zártkert ) из кач…
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 2
€ 165,557
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 2
€ 122,733
Kozármisleny для продажи один legfrekventáltabb один из половин полуприцепа, который можно у…
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
2 Этаж
€ 83,662
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат
95 м²
1 Этаж
€ 92,491
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат
95 м²
€ 87,438
10 + 15 CSOK - это возможности! Kozármisleny на новом D-i lakótelepi részén продает 90 нм, n…
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 153,690
In a frequented place in a public building, all-comfort 280sqm, Family house for sale with 8…
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат
201 м²
Количество этажей 1
€ 111,308
On Kozármisleny D-i részén in Petőfi utcában salesman it 201 nm ones, currently as an office…
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 130,238
Продается в недавно построенной жилой части Козармислен, постоянно обслуживаемый и модернизи…
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
€ 86,307
Продаются апартаменты площадью 80-92 м2 в 14-квартирном кондоминиуме в новом жилом комплексе…
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат
81 м²
€ 77,587
Продаются апартаменты площадью 80-92 м2 в 14-квартирном кондоминиуме в новом жилом комплексе…
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
€ 88,531
Kozármisleny новый с размером от 80-92 M2, который можно ударить на его жилье, в 14 плоских …
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