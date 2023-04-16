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Купить недвижимость в Kozarmisleny, Венгрия

36 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,048
Квартира 3 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 119,011
Квартира 4 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 194,094
Квартира 3 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 127,096
Квартира 5 комнатв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 155,059
Дом 2 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 79,253
Дом 5 комнатв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 262,408
Дом 5 комнатв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 278,047
Дом 3 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 105,758
Дом 1 комнатав Kozarmisleny, Венгрия
Дом 1 комната
Kozarmisleny, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 58,048
Дом 4 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 92,506
Дом 3 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 140,481
Дом 1 комнатав Kozarmisleny, Венгрия
Дом 1 комната
Kozarmisleny, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 42,940
Дом 1 комнатав Kozarmisleny, Венгрия
Дом 1 комната
Kozarmisleny, Венгрия
1 Количество комнат 650 м²
€ 333,974
Квартира 2 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 105,758
Квартира 5 комнатв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 133 м²
€ 209,396
Квартира 2 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 97,807
Дом 7 комнатв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 7 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 230 м²
€ 264,794
Дом 2 ванныхв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат 125 м² Количество этажей 2
€ 77,260
Исключительное, уникальное предложение! От Печ 10 км, на границе Лотарда ( zártkert ) из кач…
Дом 2 ванныхв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 165,557
Дом 2 ванныхв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 2
€ 122,733
Kozármisleny для продажи один legfrekventáltabb один из половин полуприцепа, который можно у…
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 70 м² 2 Этаж
€ 83,662
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 95 м² 1 Этаж
€ 92,491
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 95 м²
€ 87,438
10 + 15 CSOK - это возможности! Kozármisleny на новом D-i lakótelepi részén продает 90 нм, n…
Дом 2 ванныхв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 153,690
In a frequented place in a public building, all-comfort 280sqm, Family house for sale with 8…
Дом 2 ванныхв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат 201 м² Количество этажей 1
€ 111,308
On Kozármisleny D-i részén in Petőfi utcában salesman it 201 nm ones, currently as an office…
Дом 2 ванныхв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 130,238
Продается в недавно построенной жилой части Козармислен, постоянно обслуживаемый и модернизи…
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 92 м²
€ 86,307
Продаются апартаменты площадью 80-92 м2 в 14-квартирном кондоминиуме в новом жилом комплексе…
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 81 м²
€ 77,587
Продаются апартаменты площадью 80-92 м2 в 14-квартирном кондоминиуме в новом жилом комплексе…
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 92 м²
€ 88,531
Kozármisleny новый с размером от 80-92 M2, который можно ударить на его жилье, в 14 плоских …
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