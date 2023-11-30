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Жильё в Kozarmisleny, Венгрия

дома
8
10 объектов найдено
Дом 1 комната в Kozarmisleny, Венгрия
Дом 1 комната
Kozarmisleny, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 300 м²
€396,633
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Дом 2 комнаты в Kozarmisleny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€26,178
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Квартира 4 комнаты в Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€131,682
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Дом 5 комнат в Kozarmisleny, Венгрия
Дом 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€237,715
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Дом 6 комнат в Kozarmisleny, Венгрия
Дом 6 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€176,898
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Дом 2 комнаты в Kozarmisleny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€108,149
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Дом 5 комнат в Kozarmisleny, Венгрия
Дом 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
€195,408
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Дом 2 комнаты в Kozarmisleny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€31,731
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Дом 3 комнаты в Kozarmisleny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€57,908
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Квартира 3 комнаты в Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€103,125
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