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Купить недвижимость в Keszthelyi jaras, Венгрия

Хевиз
98
Кестхей
69
368 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Кестхей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 224,352
Квартира 1 комнатав Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м²
€ 92,118
Квартира 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 87,871
Квартира 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 79,859
Дом 8 комнатв Alsopahok, Венгрия
Дом 8 комнат
Alsopahok, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 240,110
Дом 3 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 224,325
Дом 6 комнатв Залаапати, Венгрия
Дом 6 комнат
Залаапати, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
€ 299,000
Дом 2 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 125,263
Квартира 4 комнатыв Cserszegtomaj, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 181,351
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 117,518
Дом 3 комнатыв Балатондьёрёк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 263,079
Дом 4 комнатыв Кестхей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 69,175
Дом 4 комнатыв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 4 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 133,276
Дом 4 комнатыв Sarmellek, Венгрия
Дом 4 комнаты
Sarmellek, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 98,555
Дом 5 комнатв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м²
€ 427,070
Дом 5 комнатв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м²
€ 427,070
Дом 5 комнатв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м²
€ 427,070
Дом 5 комнатв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м²
€ 427,070
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 100,157
Дом 5 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 531,500
Квартира 1 комнатав Кестхей, Венгрия
Квартира 1 комната
Кестхей, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 97,219
Дом 4 комнатыв Балатондьёрёк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 467,133
Дом 3 комнатыв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 3 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 199,900
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 186,960
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 154,910
Квартира 4 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 341,869
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 96,685
Дом 1 комнатав Варвёльдь, Венгрия
Дом 1 комната
Варвёльдь, Венгрия
1 Количество комнат 50 м²
€ 88,138
Дом 3 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 167,997
Дом 4 комнатыв Alsopahok, Венгрия
Дом 4 комнаты
Alsopahok, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 133,276

Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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