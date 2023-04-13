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Купить квартиру в медье Хайду-Бихар, Венгрия

Debreceni jaras
362
Дебрецен
362
Hajduszoboszloi jaras
32
Хайдусобосло
32
Hajduboeszoermenyi jaras
4
Хайдубёсёрмень
4
Balmazujvarosi jaras
3
Бальмазуйварош
3
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404 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 88,138
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 90,275
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 80,126
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 113,511
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 191,634
Квартира 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 86,803
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 93,453
Квартира 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 341,869
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 94,815
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 130,605
Квартира 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 68,641
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 116,182
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 112,977
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 103,896
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 102,828
Квартира 2 комнатыв Теглаш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Теглаш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 75,585
Квартира 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 85,200
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 103,095
Квартира 3 комнатыв Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 197,376
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 181,351
Квартира 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 210,998
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 125,503
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 93,213
Квартира 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 101,492
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 116,182
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 103,896
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 100,157
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 165,326
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 105,766
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 93,747

Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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