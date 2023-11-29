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  4. медье Хайду-Бихар

Жильё в медье Хайду-Бихар, Венгрия

Debreceni jaras
223
Дебрецен
197
Hajduszoboszloi jaras
37
Хайдусобосло
29
Хайдушамшон
26
Balmazujvarosi jaras
25
Hajduboeszoermenyi jaras
16
Хайдубёсёрмень
16
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355 объектов найдено
Дом 5 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€123,256
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Дом 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€136,369
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Дом 7 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
€537,608
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Дом 3 комнаты в Беребёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€51,138
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€129,813
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€111,455
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Дом 2 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€65,536
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Дом 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€25,963
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Дом 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€78,412
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Дом 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€128,501
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Дом 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€238,645
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Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€93,098
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Квартира 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€74,714
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Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€77,363
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Квартира 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€180,951
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€104,637
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€91,524
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Дом 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€167,314
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Дом 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€180,951
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€66,847
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€125,617
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Дом 5 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€495,648
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Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€23,078
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Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€25,963
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Дом 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€77,363
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Дом 1 комната в Теглаш, Венгрия
Дом 1 комната
Теглаш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€78,412
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Дом 2 комнаты в Шаранд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шаранд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€43,271
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Дом 6 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€214,781
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€99,654
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Дом 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€204,553
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Типы недвижимости в медье Хайду-Бихар

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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