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Купить дом в Дьёр, Венгрия

94 объекта найдено
Дом 14 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 14 комнат
Gyori jaras, Венгрия
14 Количество комнат 14 ванных комнат 280 м²
€ 374,484
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 331,686
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 238,065
Дом 6 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 193 м²
€ 575,101
Дьёр - волшебный город, где любители тишины могут найти дом своей мечты. Этот недавно постро…
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 106,728
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 87 м²
€ 81,584
Дом 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 236 м²
€ 502,879
Дом 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 156 м²
€ 155,143
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 230 м²
€ 371,809
Дом 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 105 м²
€ 199,279
Дом 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 128,395
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 120,102
Дом 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 64,171
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 186,975
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 148,456
Дом 1 комнатав Gyori jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 53,230
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 134 м²
€ 264,814
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 240,740
Дом 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 82,922
Дом 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 342,386
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 173,600
Дом 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 157,551
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 122,777
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 235,123
Дом 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 251,413
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 207,304
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 207,304
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 232,448
Дом 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,979
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 146,851

Параметры недвижимости в Дьёр, Венгрия

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