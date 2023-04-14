Купить дом в Дьёр, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Gyori jaras
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94 объекта найдено
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Дом 14 комнат
Gyori jaras, Венгрия
14 Количество комнат
14 ванных комнат
280 м²
€ 374,484
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 331,686
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 238,065
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
193 м²
€ 575,101
Дьёр - волшебный город, где любители тишины могут найти дом своей мечты. Этот недавно постро…
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 106,728
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
87 м²
€ 81,584
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
236 м²
€ 502,879
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
156 м²
€ 155,143
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
230 м²
€ 371,809
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
105 м²
€ 199,279
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 128,395
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 120,102
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 64,171
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 186,975
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 148,456
Дом 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 53,230
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
134 м²
€ 264,814
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 240,740
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 82,922
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 342,386
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 173,600
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 157,551
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 122,777
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 235,123
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 251,413
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
€ 207,304
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
€ 207,304
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 232,448
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 79,979
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 146,851
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Параметры недвижимости в Дьёр, Венгрия
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