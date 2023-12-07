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Жильё в Дьёр, Венгрия

квартиры
14
дома
6
20 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€78,630
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Дом в Gyori jaras, Венгрия
Дом
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 119 м²
€0
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€104,927
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Квартира 1 комната в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€60,221
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Дом 8 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€499,654
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Дом 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 168 м²
€216,955
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 49 м²
€78,630
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 60 м²
€153,841
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 103 м²
€202,465
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 119 м²
€183,820
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 149 м²
€260,346
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€205,121
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€84,152
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€217,744
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€84,152
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€87,545
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Дом 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€578,547
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Дом 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€44,443
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Квартира 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€917,786
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Дом 10 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 10 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
€318,201
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Параметры недвижимости в Дьёр, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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