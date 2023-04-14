Купить дом в Иль-де-Франс, Франция

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51 объект найдено
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Вилла 4 спальни
Париж, Франция
125 м²
€ 1,780,000
Продается дом площадью 125 квадратных метров с террасой площадью 10 квадратных метров. Рядом…
Вилла 7 спален
Париж, Франция
450 м²
€ 2,310,000
Рядом с Провен, примерно в 1 час 15 минут от Парижа, великолепная недвижимость, полностью от…
Вилла 5 спален
Нёйи-сюр-Сен, Франция
1 ванных комнат
349 м²
€ 5,650,000
Всего в нескольких метрах от потрясающих садов Буа-де-Булонь и от приятного Jardin d'Acclima…
Замок
Париж, Франция
800 м²
€ 7,400,000
Редкое месторасположение! Очаровательный Замок конца XIXв «Belle &#…
Дом
Париж, Франция
2 000 м²
€ 22,000,000
Франция Париж Уникальный дворец в центре Парижа Уникальн…
Вилла
Париж, Франция
850 м²
€ 5,500,000
Франция г.Париж Великолепная вилла с пляжем Уникаль…
Вилла
Париж, Франция
640 м²
€ 2,850,000
Франция г.Париж Шикарная вилла рядом с Версалем Редкое …
Замок
Париж, Франция
900 м²
€ 4,700,000
Франция Пригород Парижа, г. Фонтенбло Элегантный замок конца XVIII в. …
Дом
Париж, Франция
470 м²
€ 19,000,000
Франция г.Париж Королевская вилла-дворец Вилла-дворец, прин…
Вилла
Париж, Франция
1 600 м²
€ 9,800,000
Франция г.Париж Вилла-дворец рядом с Версалем У…
Дом
Париж, Франция
800 м²
€ 8,600,000
Франция г. Париж Особняк рядом с парком Монсо Великолепный особняк…
Дом
Париж, Франция
650 м²
€ 12,800,000
Франция г. Париж Особняк в 5 мин от Елисейских Полей  …
Дом
Париж, Франция
850 м²
€ 39,900,000
Франция г.Париж, 7 округ Уникальный особняк с парком  …
Вилла
Париж, Франция
1 100 м²
€ 40,000,000
Франция г.Париж Вилла в дворцовом стиле Уникальн…
Замок
Париж, Франция
1 200 м²
€ 3,700,000
Франция 50 км от Парижа Исторический замок Уника…
Замок
Париж, Франция
800 м²
€ 2,400,000
Франция 50 км от Парижа Элегантный замок 19 века …
Дом
Париж, Франция
1 050 м²
€ 26,780,000
Франция г.Париж Особняк 1050м2 с садом …
Дом
Париж, Франция
600 м²
€ 7,500,000
Франция г.Париж Особняк в 5 км от Елисейских Полей …
Замок
Париж, Франция
410 м²
€ 5,250,000
Франция г.Париж Замок рядом с заповедником Краси…
Замок
Париж, Франция
600 м²
€ 2,650,000
Франция г.Париж Замок с парком 11 га Элегантный …
Дом
Париж, Франция
600 м²
€ 2,600,000
Франция г.Париж Особняк с бассейном Элегантный о…
Вилла
Париж, Франция
500 м²
€ 4,200,000
Франция г.Париж Вилла в элитной резиденции Очень…
Дом 10 комнат
Париж, Франция
10 Количество комнат
545 м²
€ 6,950,000
Франция г.Париж Особняк на территории парка Редк…
Дом
Париж, Франция
1 000 м²
€ 50,000,000
Франция г.Париж Особняк рядом с парком Уникальны…
Замок
Париж, Франция
5 000 м²
€ 10,000,000
Франция г. Париж Замок 18 века под отель Элеган…
Замок
Париж, Франция
3 500 м²
€ 13,500,000
Франция г. Париж Готический замок под отель Редк…
Замок
Париж, Франция
4 200 м²
€ 4,900,000
Франция г. Париж Замок 19 века под отель Замок к…
Замок
Париж, Франция
900 м²
€ 2,910,000
Франция г. Париж Замок 18 века под отель Элегант…
Дом
Париж, Франция
610 м²
€ 4,950,000
Франция Особняк в пригороде Парижа Элегантный особня…
Дом 10 комнат
Париж, Франция
10 Количество комнат
1 000 м²
€ 13,800,000
Франция Особняк с частным парком Элегантный особняк …
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция
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