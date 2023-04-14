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Купить шале в Иль-де-Франс, Франция

Nogent-sur-Marne
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3 объекта найдено
Шалев Nogent-sur-Marne, Франция
Шале
Nogent-sur-Marne, Франция
4 м²
€ 3,500,000
Прекрасный особняк в Ножан-сюр-Марн, Иль-де-Франс. В доме 4 роскошные спальни с ванными ком…
Шале 3 спальнив Париж, Франция
Шале 3 спальни
Париж, Франция
1 047 м²
€ 50,000,000
Роскошный особняк, недавно полностью отреставрированный в современном стиле, расположен в 7…
Шале 4 спальнив Париж, Франция
Шале 4 спальни
Париж, Франция
500 м²
€ 25,000,000
Городской особняк с видом на Эйфелеву башню расположен в исключительном месте рядом с авеню…

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

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