Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Лапландии
  5. Kemi-Tornion seutukunta
  6. Тервола
  7. Дома

Дома в Тервола, Финляндия

4 объекта найдено
Дом 2 спальни в Тервола, Финляндия
Дом 2 спальни
Тервола, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня в Тервола, Финляндия
Дом 1 спальня
Тервола, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Тервола, Финляндия
Дом 3 спальни
Тервола, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м² 1/1 Этаж
€ 45,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Тервола, Финляндия
Дом 4 спальни
Тервола, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м² 1/1 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
Перейти