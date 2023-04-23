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Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Лапландии
Kemi-Tornion seutukunta
Тервола
Жильё в Тервола, Финляндия
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4 объекта найдено
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Дом 2 спальни
Тервола, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
1/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня
Тервола, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
1/1 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Тервола, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
1/1 Этаж
€ 45,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Тервола, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
144 м²
1/1 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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