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Купить вилла в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

Lahden seutukunta
2
Сюсмя
2
Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Сюсмя, Финляндия
Вилла 4 спальни
Сюсмя, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 1/2 Этаж
€ 220,000
Продается вилла из бруса в Пяйятсало в Сюсме, в тихом районе. В доме четыре (4) просторные с…
Вилла 3 спальнив Сюсмя, Финляндия
Вилла 3 спальни
Сюсмя, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Дом из кленного бруса, построен в 2009 году в Паят-Сало в Сюсме. Подходит как для отдыха так…

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

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