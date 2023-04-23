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Жильё в Райсио, Финляндия

5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Райсио, Финляндия
Дом 4 спальни
Райсио, Финляндия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² 1/1 Этаж
€ 398,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Райсио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Райсио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/3 Этаж
€ 95,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Райсио, Финляндия
Дом 3 спальни
Райсио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1/1 Этаж
€ 338,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Райсио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Райсио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 4/6 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Райсио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Райсио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/6 Этаж
€ 79,800
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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