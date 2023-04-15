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Купить недвижимость в Похьойс-Похьянмаа, Финляндия

Ий
5
Пюхясалми
5
Пюхяярви
5
Виханти
4
Кярсямяки
4
Оулу
4
Pattijoki
3
Кемпеле
3
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90 объектов найдено
Коттеджв Пудасъярви, Финляндия
Коттедж
Пудасъярви, Финляндия
€ 56,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартирав Хаапаярви, Финляндия
Квартира
Хаапаярви, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Домв Ий, Финляндия
Дом
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартирав Юливиеска, Финляндия
Квартира
Юливиеска, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Коттеджв Ий, Финляндия
Коттедж
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Ий, Финляндия
Таунхаус
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Квартирав Пюхясалми, Финляндия
Квартира
Пюхясалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Юливиеска, Финляндия
Квартира
Юливиеска, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Таунхаусв Оулайнен, Финляндия
Таунхаус
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Таунхаусв Кярсямяки, Финляндия
Таунхаус
Кярсямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Таунхаусв Оулайнен, Финляндия
Таунхаус
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В х…
Квартирав Оулайнен, Финляндия
Квартира
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Таунхаусв Рейсьярви, Финляндия
Таунхаус
Рейсьярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Oulun seutukunta, Финляндия
Квартира
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Пудасъярви, Финляндия
Квартира
Пудасъярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В н…
Таунхаусв Кярсямяки, Финляндия
Таунхаус
Кярсямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаусв Karahka, Финляндия
Таунхаус
Karahka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Таунхаусв Сиеви, Финляндия
Таунхаус
Сиеви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Пудасъярви, Финляндия
Квартира
Пудасъярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Пудасъярви, Финляндия
Квартира
Пудасъярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Домв Lehtopaeae, Финляндия
Дом
Lehtopaeae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом 2 спальнив Saloinen, Финляндия
Дом 2 спальни
Saloinen, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м² 2/2 Этаж
€ 274,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Пюхясалми, Финляндия
Квартира
Пюхясалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Таунхаусв Ий, Финляндия
Таунхаус
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Домв Oulun seutukunta, Финляндия
Дом
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Квартирав Пюхясалми, Финляндия
Квартира
Пюхясалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Таунхаусв Ий, Финляндия
Таунхаус
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Дом 4 спальнив Oulun seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Oulun seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 305,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Kaeaeriaenperae, Финляндия
Таунхаус
Kaeaeriaenperae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартирав Оулайнен, Финляндия
Квартира
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…

Параметры недвижимости в Похьойс-Похьянмаа, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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