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Жильё в Пюхяйоки, Финляндия

квартиры
6
7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
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$194,835
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$123,978
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$49,591
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$194,835
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$51,141
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Пюхяйоки, Финляндия
Дом 4 комнаты
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$81,856
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$194,835
Оставить заявку
Закрыть
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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