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Жильё в Оулунсало, Финляндия

квартиры
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6 объектов найдено
Дом 6 комнат в Оулунсало, Финляндия
Дом 6 комнат
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
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$147,250
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Оулунсало, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$200,584
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Оулунсало, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
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$119,392
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Оулунсало, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$47,757
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Оулунсало, Финляндия
Дом 5 комнат
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$349,269
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Оулунсало, Финляндия
Дом 4 комнаты
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$345,058
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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