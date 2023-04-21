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Жильё в Северная Карелия, Финляндия

Район Йоэнсуу
46
Район Пиелиненская Карелия
43
Лиекса
26
Нурмес
16
Иломантси
10
Йоэнсу
9
Липери
8
Оутокумпу
7
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93 объекта найдено
Таунхаус в Липери, Финляндия
Таунхаус
Липери, Финляндия
€ 25,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Оутокумпу, Финляндия
Квартира
Оутокумпу, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом в Уймахарью, Финляндия
Дом
Уймахарью, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Нурмес, Финляндия
Квартира
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Нурмес, Финляндия
Дом
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Иломантси, Финляндия
Таунхаус
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Иломантси, Финляндия
Таунхаус
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Иломантси, Финляндия
Квартира
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Оутокумпу, Финляндия
Квартира
Оутокумпу, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Липери, Финляндия
Дом
Липери, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Оутокумпу, Финляндия
Квартира
Оутокумпу, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Нурмес, Финляндия
Таунхаус
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В х…
Таунхаус в Лиекса, Финляндия
Таунхаус
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Лиекса, Финляндия
Дом
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Бли…
Дом в Валтимо, Финляндия
Дом
Валтимо, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Таунхаус в Эно, Финляндия
Таунхаус
Эно, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Эно, Финляндия
Таунхаус
Эно, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом в Иломантси, Финляндия
Дом
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Уймахарью, Финляндия
Дом
Уймахарью, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дву…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаус в Юука, Финляндия
Таунхаус
Юука, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Ряаккюля, Финляндия
Таунхаус
Ряаккюля, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Нурмес, Финляндия
Квартира
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаус в Лиекса, Финляндия
Таунхаус
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Нурмес, Финляндия
Дом
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…

Параметры недвижимости в Северная Карелия, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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