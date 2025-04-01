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Жильё в Мянтсяля, Финляндия

дома
7
9 объектов найдено
Дом 5 комнат в Мянтсяля, Финляндия
Дом 5 комнат
Мянтсяля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
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$268,759
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 2 комнаты в Мянтсяля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Мянтсяля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
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$64,789
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 3 комнаты в Мянтсяля, Финляндия
Дом 3 комнаты
Мянтсяля, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$234,832
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 5 комнат в Мянтсяля, Финляндия
Дом 5 комнат
Мянтсяля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$269,570
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 6 комнат в Мянтсяля, Финляндия
Дом 6 комнат
Мянтсяля, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$255,297
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 2 комнаты в Мянтсяля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Мянтсяля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,422
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 6 комнат в Мянтсяля, Финляндия
Дом 6 комнат
Мянтсяля, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$328,164
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 7 комнат в Мянтсяля, Финляндия
Дом 7 комнат
Мянтсяля, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$129,140
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 5 комнат в Мянтсяля, Финляндия
Дом 5 комнат
Мянтсяля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$225,505
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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