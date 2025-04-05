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Жильё в Лохья, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Лохья, Финляндия
Дом 4 комнаты
Лохья, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$259,465
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Лохья, Финляндия
Квартира 1 комната
Лохья, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$129,418
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Лохья, Финляндия
Дом 6 комнат
Лохья, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$282,475
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов