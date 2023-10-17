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Таунхаусы в Доминикане

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Двухуровневый таунхаус с прекрасным естественным освещением и планировкой предназначен для у…
€850,563

Параметры недвижимости в Доминикане

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