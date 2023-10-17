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Пентхаусы в Доминикане

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 45/5
€361,133
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
€266,098

Параметры недвижимости в Доминикане

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