Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Молодечненский район

Купить недвижимость в Молодечненский район, Беларусь

Молодечно
62
Красненский сельский Совет
32
Олехновичский сельский Совет
32
Радошковичский сельский Совет
24
Радошковичи
14
Мясотский сельский Совет
13
Чистинский сельский Совет
11
Тюрлёвский сельский Совет
8
Показать больше
230 объектов найдено
Домв Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
161 м²
€ 40,717
Дом с большим участком в тихом месте Молодечно! Адрес: Молодечно, переулок 1-й Сухой ✔️ Преи…
Домв Хожово, Беларусь
Дом
Хожово, Беларусь
67 м²
€ 24,340
Уютный дом со всеми удобствами в агрогородке Хожово, пригороде Молодечно Адрес: аг.Хожово, у…
Домв Рагозы, Беларусь
Дом
Рагозы, Беларусь
50 м²
€ 22,530
Продается большой участок с домом под снос в д. Рагозы Адрес: д. Рагозы, ул. Луговая ⭕️ О Ва…
Домв Марково, Беларусь
Дом
Марково, Беларусь
185 м²
€ 16,196
Дом для большой семьи на берегу озера Адрес: д. Марково, ул.Набережная ✔️ Преимущества нашег…
Домв Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 25,787
Шикарная дача из сруба с выходом к озеру! Адрес: СТ Апельсин ⭕️ Преимущества нашего дома и у…
Квартира 3 комнатыв Красное, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Красное, Беларусь
3 Количество комнат 53 м² 1/2 Этаж
€ 23,525
Продажа 3-х комнатной квартиры в деревне Красное! Адрес: д.Красное, ул.Привокзальная, д.6 ⭕️…
Домв Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 24,430
Дом имеет три уровня и расположен на участке с небольшим уклоном выходящим на опушку леса. Н…
Домв Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
91 м²
€ 54,199
Продается светлый и уютный 3-х комнатный дом (без учета площади второго этажа), для круглого…
Квартира 1 комнатав Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 8/9 Этаж
€ 28,049
Отличная однокомнатная квартира в 6-м микрорайоне Молодечно! Адрес: г. Молодечно, ул. Городо…
Квартира 1 комнатав Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 1/1 Этаж
€ 5,881
Продается однокомнатная квартира в доме с участком! Адрес: Молодечно, ул.Чехова ⭕️ В какой к…
Домв Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
86 м²
€ 15,834
Продаётся участок в городе Молодечно  Адрес: Молодечно, 1-й Рабочий пер. ❤️ Продажа уча…
Домв Полочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Полочанский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 7,148
Продается дом в 7-ми километрах от Молодечно!  Адрес: д. Груздово, ул. Центральная ⭕️ О…
Домв Городиловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городиловский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 6,334
Просторный дом для отдыха и проживания! Адрес: д. Короли ⭕️ О Вашем будущем участке: - Больш…
Квартира 1 комнатав Чисть, Беларусь
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 2/4 Этаж
€ 17,644
Просторная однокомнатная квартира в поселке Чисть! Адрес: п. Чисть, ул. Максима Богдановича,…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 1/5 Этаж
€ 31,578
Уютная квартира в кирпичном доме в тихом районе Молодечно Адрес: г. Молодечно, ул. Чкалова 1…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 4/5 Этаж
€ 40,626
 3-комнатная квартира в центре Молодечно! Адрес: Молодечно, ул.В.Гостинец, д.76 ⭕️ О Ва…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 34,835
Трехкомнатная квартира на 2-ом этаже в кирпичном доме в центре Молодечно Адрес: Молодечно, у…
Домв Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
25 м²
€ 4,796
Продается дача в Молодечненском направлении, 35 км от МКАД в красивом лесном массиве. Дом-ср…
Домв Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
119 м²
€ 28,502
Кирпичный дом со всеми удобствами в Молодечно! Адрес: Молодечно, ул.Марата Казея ⭕️ О Вашем …
Квартира 3 комнатыв Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 24,340
Продается 3-х комнатная квартира. Отличное транспортное сообщение в шаговой доступности ЖД с…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 5/5 Этаж
€ 48,860
Новая 2-комн. квартира в новостройке с мансардными окнами в Молодечно Адрес: г. Молодечно, у…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/1 Этаж
€ 18,006
Двухкомнатная квартира в частном доме в Молодечно! Адрес: Молодечно, пер. Литейный. ❤️ Готов…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/2 Этаж
€ 39,722
Трехкомнатная квартира с ремонтом в Молодечно Адрес: Молодечно, ул. Городокская ❤️ Отличная …
Домв Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
77 м²
€ 42,074
Продажа четырёхкомнатного дома с баней! Адрес: Молодечно, ул. Мицкевича.  ❤️Просторный …
Домв Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 9,953
Уютная дача в с/т Лазурный Адрес: СТ Лазурный →Участок расположен в садовом товариществ…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 2/5 Этаж
€ 32,483
Продаётся двухкомнатная квартира возле парка Победы! Адрес: Молодечно, ул. Вольная, д.10 ⭕️ …
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 27 м² 1/2 Этаж
€ 16,106
Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом рядом с парком Адрес: Молодечно, ул. Маркова, д.8 …
Домв Яхимовщина, Беларусь
Дом
Яхимовщина, Беларусь
75 м²
€ 10,405
Крепкий ухоженный бревенчатый дом! Адрес: аг. Яхимовщина, ул. Хмелевая ⭕️ О Вашем будущем уч…
Домв Городиловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городиловский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 8,958
Дом с большим участком рядом с аг. Березинское! Адрес: д.Кизилово ⭕️ В каком доме Вы будете …
Домв Дуброво, Беларусь
Дом
Дуброво, Беларусь
43 м²
€ 5,338
Бревенчатый уютный домик в Молодечнеском р-не. Адрес: д. Дуброво, ул. Костёльная. ❤️Дом пост…

Параметры недвижимости в Молодечненский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти