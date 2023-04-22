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Realting.com
Беларусь
Минская область
Молодечненский район
Тюрлёвский сельский Совет
Жильё в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
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13 объектов найдено
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Коттедж
Вытроповщина, Беларусь
101 м²
€ 72,005
Большой дом с прудом в пригороде Молодечно Адрес: д. Вытроповщина, ул. Октябрьская ❤️ Участо…
Дом
Тюрли, Беларусь
70 м²
€ 35,056
Готовый дом рядом с Молодечно Адрес: д. Тюрли, ул. Молодечненская ❤️Отличный одноэтаж…
Коттедж
Вытроповщина, Беларусь
150 м²
€ 90,119
Прекрасный коттедж в элитном пригороде Молодечно,возможен обмен на квартиру в Минске! …
Коттедж
Тюрли, Беларусь
140 м²
€ 80,205
Коттедж для большой семьи в пригороде Молодечно! Адрес: д. Тюрли, ул. Сонечная. ❤️ Дом постр…
Коттедж
Вытроповщина, Беларусь
101 м²
€ 72,005
❤️ Участок расположен в тихом и спокойном месте в деревне Вытроповщина, с удобными подъездны…
Коттедж
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
257 м²
€ 69,301
Роскошный коттедж в 4-х км. от центра Молодечно! Адрес: д. Кукловщина, ул. Тихая. ❤️&q…
Дом
Носилово, Беларусь
101 м²
€ 42,356
Готовый дом рядом с Молодечно Адрес: д. Носилово, ул. Зеленая ❤️Отличный одноэтажный …
Дом
Домаши, Беларусь
106 м²
€ 21,178
Дом на участке 25 соток в 3 км. от Молодечно! Адрес: д. Домаши, ул. Садовая. ⭕️ О Ваше…
Дом
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 11,625
Бревенчатый дом недалеко от Молодечно! Адрес: д.Тюрли Саковские ⭕️ О Вашем будущем участке: …
Дом
Носилово, Беларусь
88 м²
€ 69,391
Идеальный дом для семьи! Адрес: д. Носилово, ул. Будавников ❤️ Уютный дом в д. Носилов…
Дом
Вытроповщина, Беларусь
99 м²
€ 31,451
Дом с большим участком в д. Вытроповщина. Адрес: д.Вытроповщина, ул.Бэзава ⭕️ О Вашем будуще…
Дом
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
106 м²
€ 26,945
Теплый дом с баней и гаражом для всей семьи в 5 км от Молодечно Адрес: д. Тюрли Саковские ⭕️…
Квартира 5 комнат
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат
204 м²
1/2 Этаж
€ 62,993
Двухэтажная квартира с участком для большой семьи Адрес: д. Тюрли, ул. Молодечненская …
Параметры недвижимости в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
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