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Жильё в Городиловский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Городиловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городиловский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 6,308
Просторный дом для отдыха и проживания! Адрес: д. Короли ⭕️ О Вашем будущем участке: - Больш…
Дом в Городиловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городиловский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 8,922
Дом с большим участком рядом с аг. Березинское! Адрес: д.Кизилово ⭕️ В каком доме Вы будете …
Квартира 3 комнаты в Березинское, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Березинское, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 16,221
Продается трехкомнатная квартира в поселке Березинское Молодечненского района! Квартира расп…

Параметры недвижимости в Городиловский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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